HITSA ja ITL kuulutavad välja konkursi Ustus Aguri stipendiumile

Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit ning Hariduse Infotehnoloogia SA kuulutavad välja konkursi ITL-i Ustus Aguri nimelisele stipendiumile. Doktoriõppe tudengitele mõeldud stipendiumi suurus on 2000 eurot.

„Eesti teadlaskonna järelkasvu tuleb pidevalt investeerida, sest ilma teadus- ja arendustegevuseta ei sünni innovatsiooni,“ selgitas ITL-i juhatuse liige Ivo Lasn. „Infoühiskonna teerajaja Ustus Aguri nimeline stipendium on üks meie võimalusi tunnustada noori info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonda panustamise eest.“

Ustus Agur asutas 1993. aastal ajakirja Arvutimaailm ning oli selle peatoimetaja 1996. aastani.

ITL-i Ustus Aguri stipendium on ette nähtud ühe andeka avalik-õigusliku ülikooli doktorandi õpingute toetamiseks, kelle doktoritöö teema on seotud IKT valdkonnaga või käsitleb laiemalt IKT kasutamist teises valdkonnas. Üks kriteeriume, mille alusel stipendiaat välja valitakse, on doktoritöö teema oodatav mõju Eesti ühiskonna arengule.

Stipendiumitaotluste esitamise tähtaeg on 31. oktoober 2019.

Lisainfo HITSA kodulehel.

Tehnikateadlase ja informaatiku Ustus Aguri stipendiumi annavad välja ITL ja HITSA IT Akadeemia programmi raames.