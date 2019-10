Lennujaamas läheb lihtsamaks - vaja on vaid näo ettenäitamist

Pass ja ID-kaart on üleeelmised tehnoloogiad, sõrmejäljega piirikontrolli läbimine hakkab ka juba ajale jalgu jääma. Tulemas on 5G, liitreaalsus ja näotuvastusega lennukile minek, kaks kätt taskus.

Pekingi Daxing rahvusvahelises lennujaamas ei pea reisijad enam näitama oma ID-kaarte, passe ega lennupileteid – seda küll vaid ühe lennufirma reisile suundudes. 5G reisisüsteemi abiga saavad China Eastern Airline´i reisijad näotuvastuse abil teha check-in’i, ära anda pagasi ja läbida turvakontrolli vaid nägu näidates. Samuti kasutavad lennukite pardameeskonnad näotuvastuse süsteemi, mis aitavad reisija suunata lennukis õigele istekohale.

Tallinna Lennujaama kommertsjuhi Eero Pärgmäe sõnul on sarnased näotuvastusel põhinevad biomeetrilised süsteemid arendusel üle maailma, nii ka Euroopas.

„Euroopa lennujaamades võib juba näha esimesi katsetusi biomeetriliste tuvastussüsteemidega check-in’i tegemiseks ja lennule pääsemiseks, kuid laialt need veel levinud pole. Ka Tallinna Lennujaam jälgib neid arenguid huviga ning on oma eeltöö biomeetrilise süsteemi kasutamiseks ära teinud,“ selgitas Pärgmäe.

Näotuvastuse süsteem võimaldab töötajatel kiiresti reisijaid identifitseerida, mis muidu dokumentide alusel võtaks oluliselt kauem aega. Näotuvastus aga aitab lennufirmal pakkuda kiiremat ja mugavamat teenust. Näiteks saavad lennufirma töötajad kiiresti teada, millisesse terminali, väravasse või lennule on inimene vaja suunata. Nutikate reisisüsteemide hulka kuuluvad ka nutikuvarid, mis annavad reisijale personaalset teavet konkreetselt tema lennu kohta. Nii ei pea reisijad vaatama pikki nimekirju ja otsima suurtelt ekraanidelt informatsiooni kümnete väljuvate lendude hulgast.

Nutikas 5G reisiinfosüsteem vajab toimimiseks 5G võrku, tehisintellekti ja liitreaalsust. Tulevikus võib neid kolme märksõna pidada arendajate sõnul iga lennujaama standardiks ning tuua lennureisidesse tagasi kiiruse ja elegantsuse, mis viimastel aastakümnetel on üha karmistuvate turvanõuete tõttu kadumas. Selline lennutööstuse arenguhüpe aga vajab väga hästi toimivaid ja kiireid 5G sidevõrke ning ka lennujaamade omavahelist suhtlust üle “asjade interneti”.

Loomulikult on iga taolise inimese isikut tuvastava tehnoloogia puhul vältimatu ka see, et reisijate andmete turvalisus on tagatud. China Eastern Airline seda kinnitab, pidades reisijate ohutust ja andmete kaitstust prioriteediks.

Kasutatakse Huawei 5G võrku, mis edastab suurtes mahtudes andmeid, mis omakorda loob võimaluse pakkuda reisijatele personaliseeritud teenuseid. Näiteks võimaldab süsteem saata personaliseeritud teateid lennuinfo, pagasi äraandmise ning kättesaamise kohta ja palju muud. China Eastern Airline loodab, et selline süsteem aitab vähendada reisimisega seotud stressi ja ajakulu, tehes lennule jõudmise mugavaks ja sujuvaks.

China Eastern Airline käivitas ka 5G pagasi jälgimise süsteemi, milles kasutavad RFID pagasisilte. RFID pagasisildid on mugavamad ja nutikamad ning toimivad erinevalt triipkoodiga pagasisiltidest ka siis, kui silt on määrdunud või lugeja suhtes suure nurga all. Lisaks saavad reisijad reaalajas jälgida oma pagasi liikumist.

Uudse reisiinfosüsteemi loojateks on China Eastern Airline, Beijing Unicom, Huawei ja Pekingi lennujaam Daxing International.