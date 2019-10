Milliseid hasartmänge võime tulevikus kohata?

(Sisuturundus)

Hasartmängu sektor on viimase kahekümne aasta jooksul läbinud uskumatult võimsa transformatsiooni. Interneti ning mobiilsete sidevahendite revolutsioon on teinud kasiinod kättesaadavamaks kui kunagi varem. Tänapäeval saame kasiinomänge harrastada igal hetkel ning ükskõik kus kohas. Lisaks sellele on erinevad krüpteerimisvõimalused teinud mängud ka ohutumaks kui nad on seda eales olnud.

Kuidas siis kasiinomängud ikkagi ajas arenenud on? Esiteks on nad muutunud tunduvalt interaktiivsemaks ning keerulisemaks kui varem. 10 aastat tagasi olid vastavad tooted üpriski igavad samas kui praegu tunduvad parimad slotimängud nagu istuks kinos ning vaataks järjekordset kõrgtehnoloogilist kassahitti.

Muidugi arenevad kasiinomängud edasi ka tänapäeval ning parima ülevaate nende arengutest annavad meile vastavat temaatikat käsitlevad veebilehed nagu näiteks casinoorc.com.

Paku mobiilseid mänge või sind ei ole olemas

Ilmselgelt peavad operaatorid hakkama jälgima trendi, et mänge harrastatakse aina enam rohkem nutiseadmetega kui seda tehakse arvutites. See suund on aasta-aastalt kasvamas ning pidurdamise märk see vaevalt, et kunagi enam ilmutab.

Targad portaalid on sellest aru saanud ning aina enam pakutakse mänguritele just mobiilile kohandatud tooteid ning enamjaolt on ka veebilehed nutitelefoni sõbralikuks tehtud. Kui lauaarvuti tähtsus samavõrra kiirelt kahanemistrendi jätkab, siis on vägagi võimalik, et 10 aasta pärast on kõik mängud nutiseadmetesse kolinud.

E-sport haarab aina enam suuremat turuosa

E-spordi fännid teavad, et käesolevas „tööstusharus“ on põimitud nii traditsioonilises spordis esinev pinge kui fantaasia spordile või online tulistamismängudele omane intensiivsus. E-spordi suurt arenguhüpet just hasartmängude valdkonnas oodatakse juba aastad, kuid siiamaani pole see täit läbilööki saavutanud. Enamik e-spordi meeskondi on küll spordiennustus portaalide poolt rahastatud ning viimased on nende peamisteks sponsoriteks, kuid turgu optimaalselt ära kasutada pole veel suudetud. Tõenäoliselt pole viimsed leidnud veel kõige paremat moodust, kuidas uue põlvkonna mänguritega samastuda.

Oskusmängude osakaalu kasv

Pokkeribuum on läbi. Seda pole mõtet salata, kuid kartust, et oskusmängud peaksid hasartmändue maailmast kaduma, pole. Pigem hakkab oskuse osakaal kasvama ning traditsiooniliste „vajuta ja unusta“ slotimängude asemele tekivad interaktiivsemad, mängijale rohkem vabadust andvad tooted.

Tõenäoliselt luuakse uusi mänge, kus oskuste osakaal on suurem ning mängijate võidud olenevad nende kogutud punktide hulgast. Võimatu pole ka, et hasartmänge hakatakse tootma ka koos sõpruskonnaga harrastamiseks ehk niinimetatud „multiplayer“ versioonis.

Hetkeseisuga on veel vara ennustada, milliseid mängud täpsemalt kasiinomaailmas tulevikus domineerima hakkavad, kuid üks on kindel – traditsioonilised slotimängud oma osakaalus kaotavad ning tõenäoliselt surevad peadselt välja. Kas tühja koha hõivab mõni virtuaalreaalsusel põhinev mäng, e-sport või mõni kasiinoteemaline oskusmäng, saame järgneva aastakümne jooksul teada.