Ilmad on soojad ja elektriliikurite hinnad ka rekordiliselt soodsad

Võib-olla pole veel mõtet ratast kuuri või ratattaostu mõtet kevadesse lükata? Ilmad on veel soojad, ummikud pikad ja elektrirattaid saab praegu peaaegu poolmuidu. Gearbestilt on siin terve rida väga soodsaid pakkumisi, sekka ka mõni rula ja muu liikur.

Kõik pakkumised on siin lingil, aga allpool ka mõned väljavõtted eriti headest diilidest.

FIIDO D1 - kokkupandav elektriratas, -33% ehk 406 eurot, saabub kiirelt Poolast

FIIDO D1 on sobiv auto pagasiruumis kaasa võtta või miks mitte ka rongi või bussi, kus selle saab pagasina ära paigutada. Eraldi rattahoidjat pole vaja, ka reisil olles on liikuvus väga suur - euroadapteriga laadijast saab aku täis kuni 40 kilomeetriks (sõitu abistavas režiimis kuni 80 km). Maksimaalne kiirus 25 km/h, maksimaalne kandevõime 120 kg.

Xiaomi HIMO C20 - kokkupandav elektriratas, -36% ehk 638 eurot, saabub kiirelt Poolast

Kui tahad paremat läbivust, siis Xiaomil on suuremad rattad. Ka väike lumi pole takistuseks. Aku kestab ligi 50 km täiselektrilisena või 80 km väntamise toetajana. Ratas on käikudega ja sadulatoru sisse on ära peidetud ka väike rattapump.

Ülivõimas sadulaga elektritõuks Janobike Electric Scooter: 1185 eurot ehk -19%

Kui tahad vahepeal istuda ja väga kärmelt ka ülesmäge kulgeda, siis 3200 W e-tõukeratas on selleks hea sõiduriist. Jämedamustrilised kummid haakuvad ka libedamates oludes, sadul on lisaväärtuseks, mis lubab vahepeal jalgu puhata. Sõiduvahemik tehniliste andmete põhjal kuni 90 km, kiirus kuni 85 km/h (liikle mõistlikult, valides kiiruse vastavalt oludele) ja elektroonilised õlipidurid teevad sõidu mugavamaks ja turvalisemaks. Lisaks amordid, kaks võimsat esituld ja elektriline pidurdamine.

Longboard ehk rula - elektriline, 447 eurot

Elektrirula on väikese raadiopuldiga, et saaksid kiirust juhtida, läbitav vahemaa ühe laadimisega on 30 km. See masin saabub samuti kiirelt Poolast ja sobib väga hästi ka jõuluvana kingikotti.

Ninebot S Smart Self Balancing Transporter - 264 eurot ehk -28%

Vaata lähemalt siit. See Segway tüüpi liikur aitab paremini tasakaalu hoida pikematel retkedel, suuremad rattad suurendavad läbivust ja mugavust auklikumatel teedel. Saabub mõne päevaga Poola laost, seega on juba varakult enne jõule kohal. Ühe laadimisega (3 tundi) kestab kuni 22 km, kannab kuni 85 kg raskust reisijat.