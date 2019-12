Millised on head telefonirakendused ränduritele?

Foto: Shutterstock.com

(Sisuturundus)

Nutitelefonid on tänapäeva digiajastul tõeliselt kasulikud, kuna erinevad rakendused aitavad reisi planeerida, leida sihtkohas head meelelahutust ning vaatamisväärsusi ja hoida ära ebameeldivaid kogemusi nagu näiteks võõras linnas eksimine. Paljud tasuta telefonirakendused aitavad hoida sadade sihtkohtade infot mugavalt ja käepäraselt sinu taskus.

Luckytrip

Kas soovid hüpata seiklusesse ja sind isegi ei huvita, kus täpsemalt? Selle rakenduse abil määra lihtsalt eelarve ja luba rakendusel planeerida täiuslik reis: see mõtleb välja, kuhu minna, otsib ööbimiskoha ja soovitab isegi tegevusi. Kõike seda enam kui 300 linnas.

Trip.com on reisirakendus, mille abil saab samuti planeerida tegevusi, leida ööbimiskohti ja avastada erinevaid sündmusi – rakendus hõlmab enam kui 60 000 sihtkohta ja olemas on ka reisijate arvustused. Rakenduse kasutaja saab valida oma isiklikke soove nagu lemmiksöögid või mugavustingimused – ja rakendus suudab üldised soovitused kooskõlastada isiklike eelistustega, säästes nõnda tunde uurimisaega.

Musement

Musement veel üks suurepärane reisirakendus, mis hõlmab enam kui 350 sihtkohta üle maailma ja pakub sihtkohtades välja huvitavaid kohalikke kogemusi. Musement on eriti tugev oma piletimüügivõime tõttu, mis tähendab, et see muudab Apple Pay kaudu sündmuste ja vaatamisväärsuste piletite broneerimise lihtsaks.

Kuigi nutitelefonid juba sisaldavad Google’i kaardirakendust ja selle abil saab alla laadida riigipõhiseid kaarte, siis väga hea lisarakendus on MAPS.me. Selle abil võid oma reisisihtkoha kaardi telefoni tõmmata ning pärast seda võhivõõras kohas ja tundmatutel tänavatel sujuvalt orienteeruda, lisaks uurida kohalikke vaatamisväärsusi ja külastada ahvatlevaid söögikohti.

Localeur

See laialt kiidetud reisirakendus keskendub näpunäidetele inimestelt, kes tunnevad sihtkohta kõige paremini, mis tähendab, et soovituste puhul on kasutatud kohalike inimeste abi – kunstnikest ettevõtjateni, kes jagavad näpunäiteid kõigeks, alates klubidest kuni kohvipoodideni. Samuti soovitab see hotelle ja marsruute. Rakendus sisaldab näpunäiteid kogu maailma linnade kohta, kuid eriti tugev on see USA-s, kus see hõlmab 50 suuremat linna.

Nutitelefonid on saanud inimeste elus tavapäraseks vahendiks ja on tore, et leidub palju kasulikke ja elu lihtsustavaid rakendusi, nende hulgas häid abilisi ka reisisellile. Lai valik nutitelefone ootab sind aga K-rauta.ee e-poes.