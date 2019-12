Moodne kodumasin - akuga blender, mille saab igale poole kaasa võtta

(Sisuturundus)

Smuutid ja muu tervislik kraam on moes. Kuid kas on majanduslikult mõistlik neid kolmeeuroseid smuutisid kohvikust ostmas käia? Odav puuvili on lähimas sahvris või poes, vaja on vaid alati käepärast masinat, mis sellest joogi valmis teeb. Akuga blenderid ehk segistid ongi sellised kodumasinad, mis ei pea ainult koju jääma.

Siin on mõned erinevatele vajadustele vastavad segistid, mis kõik on USB-st laetavad ja kaasavõetavad. Saad kasutada nii tööl, kodus kui reisil olles. Isegi telgis, kui vaja.

Deerma mikser

Deerma (hind 32,6 eurot) on lekkekindla 400 ml pudeliga segisti, mille aku segab ühe laadimisega kokku kuni kümme smuutit. 1500 mAh aku laeb 4 tundi. Tiivikul on kuus laba, saab hakkama ka raskemate toormaterjalide purustamisega. Komplektis on kaas, millega saab smuutinõud mikserist eraldades seda eraldi joogipudelina kasutada.

Valge mahukas mikser

See lihtne ja ühe suure nupuga opereeritav valge blender (hind 29,7 eurot) mahutab 550 ml ja on 2000 mAh akuga, mida saab vajadusel vahetada, sest kasutatakse laetavaid patareisid suurusega 18650. Laadimisaeg on neli tundi, lõiketerasid on neli. Seadmel saab kümme sekundit nuppu all hoides sisse lülitada automaatse puhastuse, aga muidugi saab ka mikseri lahti võtta, et ülemist osa pesta. Külge käivad kaaned nii põhja alla kui peale, et saaks joogipudelina kaasa võtta.

HiBREW GZ003

HiBrew (hind 33,7 eurot) on väiksema 350 ml nõuga, kuid mugav topsikaanes asuva mootoriga mikser, mis on väga kerge ja lihtne kaasas kanda. 50 W mootor töötab 1400 mAh akuga, segamiseks on kaheteraline tiivik. Mikserdamiseks keeratakse masin kummuli, põhi ülespoole.

Gocomma ASD - 118

Gocomma (hind 41,5 eurot) akuga mikser on võimsa akuga (5200 mAh) ja toodab ühe laadimisega kuni 15 jooki. Mikser on isepuhastamise režiimiga ning neljateralise tiivikuga. Roostevabast terasest korpus on tugev ja vastupidav.

15 jooki tähendavad, et mikser töötab akult 8-10 minutit. Laadimise ajal blenderit kasutada ei saa, laadimine kestab 4 tundi.