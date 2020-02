Levira pani Eesti kõrgeimatesse mastidesse veebikaamerad

Aastavahetusel sai Teletorni otsa pandud kaamerast näha Tallinna ilutulestikku, kuid nüüd on Leviral juba mitu taevakaamerat otseülekandeid tegemas ning neid tuleb juurde.

AS Levira tegi oma kodulehel kättesaadavaks kaks esimest SkyView kaamera veebiülekannet. Esimene, juba aastavahetusest tuttav 278 meetri kõrgusel olev panoraamkaamera asub Tallinna teletornis ja teine Levira Kohtla-Nõmme saatejaama mastis 226 meetri kõrgusel ning on suunatud Kesk-Eesti poole.

SkyView projekti raames kavatseb Levira pakkuda otseülekandeid Eesti kaunimatest vaadetest, tehes seda oma kõige kõrgematele teleteenuste mastidele paigaldatud kaameratega. Projekti raames võetakse kasutusele erinevaid tehnoloogiaid, et näidata interaktiivset pilti ja kasutada tehisintellekti tehnoloogial põhinevat analüüsi.

Levira tehnoloogia- ja IT direktori Kristo Kaasani sõnul on ettevõttel plaanis sel aastal kaamerate võrgustikku laiendada. "SkyView´ tehisintellekti kasutades on võimalik avastada metsatulekahjusid, aidata sünoptikutel kiirelt saada ülevaadet Eesti ilmastikust ja erapilootidel ohutult õhku tõusta, teades, et sihtkohas on maandumiseks sobilik ilm. Leviral on plaanis SkyView kaamerate võrgustikku sel aastal veelgi laiendada ja ootame ka huvilisi ühendust võtma, kellele antud lahendustest kasu võiks olla või kes sooviks pilti kasutada," ütles Kaasan.

Kohtla-Nõmme kaamera vahetatakse lähiajal välja panoraamkaamera vastu, mis pakub senisest veelgi kaunimat vaadet.

Otseülekandeid on võimalik vaadata SIIT.