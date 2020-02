Techchillil võitis Fifty Foundersi võistluse Eesti idufirma Woola, mis teeb lambavilla-mullikilet

Eelmisel nädalal Riias toimunud TechChill on meile lähimate riikide üks olulisi startuppide festivale, kus lisaks prominentsetele esinejatele toimub 50 väljavalitud idufirma võistlus parima tiitlile viies erinevas valdkonnas. Igast valdkonnast on esindatud kümme idufirmat. Nädala lõpu eel selgus ka võitja viie finalisti seast, kellest neli olid pärit Eestist.

Kokku oli üritusele end üles andnud 260 osalejat.

Woola on Eesti idufirma, mis osales rohetehnoloogia valdkonnas ja pakub villast tehtud nii-öelda "mullikilet", mis on mõeldud plastiku asenduseks ja aitab pakendada kaupa põrutuskindlalt, külma eest kaitstes ja keskkonnasõbralikult. Pärast kasutamist on vill ka kiirelt komposteeritav.

TechChill 2020 peauhunnaks on 10 000 eurot, mingeid piiranguid sellega ei kaasne, kuid kaasneb tuusik Startup World Cup finaalvõistlustele San Franciscos. veel saab omale krediiti AWS-is (AMazoni veebiteenustes) 10 000 USD väärtuses.

Kuid ega teisedki finalistid ilma jäänud. Eestist pärit Adact ja Hugo.legal ning Läti idufirma VeritaCell said kõik 100 000 eurot Läti äriinglite võrgustikult LatBAN.

Muid leide

Kõik idufirmad said laval kolm minutit enda tutvustamiseks, žürii sai küsida ühe küsimuse. Igast valdkonnast, nagu öeldud, valiti žürii poolt üks finalist, seega kokku viis.

Need viis olid

Adact (Eesti) - aitab ettevõtetel lihtsalt ja kiiresti mängupõhiseid kampaaniaid teha ilma iga kord uuesti koodi kirjutamata;

HUGO.legal (Eesti) - tehisintellekti põhinev igamehe-jurist, mis aitab kokku viia juristi ja (väike)ettevõtte, tehes juriidilise nõu kättesaadavaks kõigile. 80%. Eesti esimene robotjurist chatbot´i jaoks on ka valmis. Robot on juba võitnud ka ilma inimsekkumiseta kohtulahendeid.

Longenesis (Läti) - platvorm, mis pakub võimalust biomoeditsiinilised andmed otsitavaks muuta;

Woola (Eesti) - idufirma, mis teeb villast "mullikilet";

EVOestate (Eesti), kinnisvara ühisrahastuse agregaatorkeskkond.

Arvutimaailm oli ka paljudel pitchimistel kohal ja siin on veel lisaks mõned märkmed idudest, mille ideed silma hakkasid.

Loki, keda esitles Ahmet Polat: tegeleb võrgu turvamise ja selle automatiseerimisega. 70% väikestest firmadest pole oma võrku üldse kaitsnud. Loki on aga lihtne graafiline kasutajaliides otsuste põhise haldamisega, saad väga kergelt õigusi jagada töötajatele ilma, et peaks olema võrguspetsialist. Vähemalt pildi pealt tundus ilus ja lihtne idee, loodetavasti taustal on palju tehnilist tööd kasutajate eest ära tehtud.

Noscos: pakub fotodelt nägude leidmise tehisintellekti ja koos sellega kaasnevat automatiseerimist vastavalt andmekaitsele ja muudele tingimustele. Kui keegi ei taha näiteks lasteaia fotodel oma last avalikkusele näidata, siis tuleb need kohad eemaldada. Käsitsi on see suur töö. Noscos teeb lisaks ka videotelt sedasama. Kes on videotel, kui kaua, kellega? Saab omakorda lisada metainfona videole juurde. teenus on kuutasuga. Postimees on üks esimesi kliente, kes saab piltidelt inimesi otsida oma andmebaasis. Jah, seda on teinud ka muud firmad eesotsas Google´iga ja isegi Synology serverite fotohaldustarkvara otsib piltidelt samu inimesi, kuid kõik need lahendused töötavad väga suurte eksimustega. Kas Noscos seda suudab? Seda muidugi ei tea, aga nende teenuse eeldavad küll üsna head täpsust, muidu pole muudel lahendustel seal juures suurt mõtet.

Tassu Passu Soomest on turvalahendus lastele lihtsalt paroolide tegemiseks ja meeldejätmiseks. Aitab vältida laste identiteedi vargust. Nunnu turvaäpp lastele õpetab paroole kokku panema väikeste jutustustega, mis hästi meelde jäävad. Salasõna annab ligipääsu kõikidele äppidele, salasõna on piltidest kokkupandav lause. Äppide juures on veel ka nupud oma hetkemeeleolu kirjeldamiseks.

Drivest Eestist on sõidujagamise edasiarendus - võid võtta naabrimehe auto, kui see on vaba ja oma sõidud sellega ise ära teha. See on autojagamine nagu Citybee, aga võid võtta ka laenuks mõne teise autoomaniku auto, kes selle on välja jaganud. Juba on olemas 2200 autot. Tegutsevad Eestis, 2020. aasta jooksul laienevad Baltimaadesse, 2021 Soome, 2022 Poolasse. Põhiliseks oma arenduseks on võtmevaba sissepääsemine spetsiaalse juhtplokiga autos. Kindlustust veel ei paku, kuid see on plaanis.

CostPocket (Eesti) - tšekkide sisestamine raamatupidamissüsteemi. Algoritm leiab tšekkidest ja arvetelt vajaliku info ja äpiga korjab vajaliku info kokku. 5 eurot kuus maksab. Sarnaseid nagu juba oleks olnud ka, küsimus on, kui hästi nad seda tööd teevad.

Flipful (Läti) - palga poole pealt välja võtmise platvorm. Saad oma palga välja võtta just siis ja nii palju, kui tahad. Saab vaadata, kui palju on hetkel selles kuus teenitud ja kui palju saab juba hetkel palka välja võtta. See on selline ühe lisafunktsiooni firma raamatupidamis- või palgaarvestustarkvarale.

Vaata kõikide viiekümne idufirma kohta lähemalt siit.