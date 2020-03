Kuidas valmistuda kaugtööks?

Kui sa seda varem teinud pole, siis nüüd võib tekkida tõsine vajadus oma kontoritöö mõneks ajaks koju kolida, et vältida sotsiaalseid kontakte ja mitte nakatuda viirusega. Kaugtööst on saanud normaalne igapäevaelu paljudele ettevõtetele ja suur osa kontoritööst ongi võimalik vajadusel ka kodust ära teha, isegi tiimitöö.

Elisa telekomiteenuste valdkonnajuht Mailiis Ploomann annab ülevaate, milliseid elementaarseid teemasid peaks teadma ning mida koju varuma, et tööseisakut ei tekiks. Ja kuidas teha seda hetkega, ilma sentigi lisaraha kulutamata.

Kaugtööks on hea valmis olla igal ajal, sest sõltuvalt viirushaigustest, ilmast või meie ümber toimuvatest muudest olukordadest, võib igas ettevõttes aeg-ajalt ette tulla hetki, kus mõni tiimiliige või ka terve tiim peab ootamatult kodust tööd tegema.

Niipea, kui esimene tiimiliige koju jääb, peab virtuaalseks kolima kogu tiim – ainult nii tagad kommunikatsiooni sujuva liikumise.

Kui osaled koosolekul ja parajasti ei räägi, sulge mikrofon (mute peale).

Videokõne kasutades jälgi, et sinu seljatagune kaamera vaateväli oleks kontrolli all (eelista istuda nii, et seljataga ei toimuks oma elu).

Harjuta ja katseta kõik eelnevalt rahulikus olukorras läbi.

Ole valmis, et videokõned hakivad, sel juhul loobu esmalt pildist ning jätka vaid häälkõnega. Inimestel läheb aega, et esimestel kordadel oma ekraani jagada ning üksteisega õige suhtlemisrütm leida. Kõik see on alguses normaalne ning läheb aja jooksul sujuvamaks.

Mõtle ka elementaarsele küberhügieenile. Loomulikult on kõige parem kasutada oma ettevõtte VPN-lahendust ning krüpteeritud ühendusi. Kuid kui see lause tundus veidi hiina keele moodi, siis palu oma töötajatel vahetada piisavalt keeruliseks eelmainitud kontode parool (Google, Facebook, Dropbox jne) ja sisse lülitada kahetasemeline autentimine. Neid mõlemaid võiks teha ka juhul, kui ei ole vaja kodust tööd teha – aga eriti siis, kui neid isiklikke kontosid on ootamatult vaja ka tööasjade ajamiseks.