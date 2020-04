Hetke kuumimad nutitelefonid rabavad sind professionaalse fotokvaliteedi ja äärmiselt kiire mõtlemisega

(Sisuturundus)

Tehnoloogia areneb väga kiiresti ja nutitelefonid muutuvad üha multifunktsionaalsemateks. Kui valida üks ese, mida kaasa võtta üksikule saarele, vastab enamik rutakalt, et mobiiltelefoni. Telefonide valik on väga suur ja tootjad teevad meeletult pingutusi, et rabada ostjaid üha uuemate lisadega.

Toome järgnevalt välja hetke kõige kuumemate uute telefonide mudelid:

Uus iPhone 11 teeb imelisi fotosid

Lisaks imelistele fotodele, peab selle telefoni aku kaua vastu ja sellel on erakordselt värviderohke terav ekraan. Paljude arvates on uus iPhone 11 parim telefon üldse. iPhone telefonil on ultra lai lääts ja A13 biooniline protsessor, mis teeb selle väga kiireks.

Kui iPhone 11 jääb ikkagi veel väheks

iPhone 11 mudeli täiendus Pro Max sobib ka nõudlikule fotograafile, sellel on OLED ekraan. Sarnaselt eelmisele mudelile on sellel ultra lai lääts, pildistamise tulemus on suurepärane ka kehvades oludes ja hämaras. Superior HDR võimaldab teha suurepäraseid portreesid. Oluliselt on tõusnud ka video tegemise kvaliteet.

Parim Androidi telefon

Eksperdid peavad Samsung Galaxy S20 Plusi parimaks Androidi telefoniks. See mudel pakub kahtlemata parimat hinna ja kvaliteedi suhet. S20 Plusi ekraan on 120 Hz ja telefonil on 5G võimekus ning Snapdragon 865 protsessor. Ka telefoni aku peab keskmisest paremini vastu.



Kui Galaxy S20 Plus jääb liiga kalliks, pöörake silmad Samsung Galaxy S20 poole

Ka tavaline S20 on Samsungi võimas uus telefon, mis on kujunenud tema lipulaevaks. Väga heade omadustega kaamera, sellel on kolmekordne suurendus ja kompaktne kuju. 120Hz ekraan muudab mängimise sujuvaks ja kiireks. Toetab 5G leviala ehk põhjus, miks telefoni saab veel mitu aastat edukalt kasutada.

Kui otsite siiski soodsamat mudelit

OnePlus 7T on suurepärane Androidi telefon oma hinna ja kvaliteedi suhte poolest. See on mõistliku hinnaga telefon, millel on samuti kiire Snapdragon protsessor ja värviderohke AMOLED ekraan 90 hZ. Telefoni aku laeb kiiresti ja sellel on hea kaamera.

