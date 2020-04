Kuidas vaadata „What We Do in the Shadows“ ja teisi Netflixi seriaale, mida muidu Eestis ei näe?

(Sisuturundus)

What We Do in the Shadows on õuduskomöödia teleseriaal Netflixis, mida meie Eestis vaadata ei saa. New Yorgis elavad ühes korteris vampiirid, kelle absurdihuumorit naudib juba tohutu suur fännide seltskond üle kogu maailma. Paraku pole Netflixi seriaal igas riigis vaadatav. Väljaspool USA-d on võimalik selliseid seriaale samuti näha, kui striimida üle VPN-i. VPN on krüpteeritud tunnel üle Interneti sihtriiki, kus seriaal on nähtav. Sinu IP aadressiks saab mõni USA, Kanada või Jaapani aadress, riiki saad ka ise valida.

Kuidas siis vaadata watch this TV show on Netflix? Järgi seriaalide vaatamiseks Netflixis neid lihtsaid samme:

Hangi kvaliteetne VPN-teenus

Installi tarkvara oma seadmesse

Ühenda see Jaapani või Kanada IP aadressiga või ka mõne muu riigiga, kus soovitud seriaal või film on saadaval

Kontrolli oma IP-aadressi veebis, näiteks siin

Logi nüüd sisse Netflixi ja vaata, milline valik filmidest nüüd on saadaval

VPN aitab seega laiendada sinu saadaolevate Netflixi filmide hulka, kuna saad vaadata kõiki Netflixis saadaolevaid seriaale või filme kogu maailmas. Eesti vaataja jaoks on see valik üsna kitsas võrreldes näiteks USA-s asuva kasutajaga.

What We Do in the Shadows on praegu nähtav nendes riikides, seadista oma VPN-ühendus siis just mõnele neist maadest:

Kanada

Jaapan

Egiptus

Šveits

Prantsusmaa

Panama

Argentiina

Mehhiko

Costa Rica

Taiwan

Kui VPN on sisse lülitatud, loo ühendus ühega neist riikidest, otsides enda jaoks kõige kiirema ühenduse. VPN teisest riigist võib mõnikord olla pisut aeglasem kui sinu kodune internetiühendus, seega võid vajadusel seda ka testida. Netikiirust saad testida näiteks Speedtestiga.

Kõik seriaalid ei jõuagi kunagi Eestisse. Netflixi neid seriaale ja filme, mis pole veel siin saadaval, saab aga juba praegu vaadata, kui teed oma netiühenduse üle VPN-i mõnesse teise riiki, kus Netflixi valik on laiem. USA valik on kahtlemata kõige suurem.

VPN-il on ka muid eeliseid

VPN-i kasutamine on hea mitte ainult voogesituse kasutamiseks Netflixis või muude striiminguteenuste kasutamiseks. See suurendab ka anonüümsust ja privaatsust võrgus, varjates sinu tegeliku (koduse) IP-aadressi häkkerite eest ja muutes riiki, kust internetti lähed.

Korralik VPN ei vähenda netikiirust dramaatiliselt, seega peaks saama ka krüpteeritud turvalise VPN-ühendusega teha kõike seda, mida tavaliselt.