Mobiiliandmed: hiidlased on kõige paremini karantiinis paigal püsinud

Elisa hakkab alates tänasest igal nädalal teada andma, millised maakonnad on kõige rohkem oma liikuvuse tulemust "parandanud" ehk püsinud kõige enam kodus. Täna liigutakse Elisa andmetel kõige vähem Hiiumaal.

Juba üle kolme nädala kestnud eriolukorras palub Valitsus inimestel jätkuvalt võimalikult palju kodus püsida ning ringi liikuda nii vähe, kui võimalik. Elisa kutsub kõiki üles võtma Valitsuse üleskutset tõsiselt ning esitab ka ise üleskutse.

"Kutsume inimesi jälgima, kui palju tõuseb trend koduspüsimise osas, kui lahkume kodust ainult tunniks või paariks värskes õhus viibimiseks või kiireks poeskäiguks. Elisa veebilehelt on võimalik vaadata, kui edukalt püsivad sinu kodumaakonna ja Eesti inimesed üldiselt kodus. Elisa esitab väljakutse kõigile olemaks vastutustundlikud ja hoolivad," ütles Elisa telekomiteenuste valdkonna juht Mailiis Ploomann.

Värskete andmete järgi püsivad täna kõige enam kodus Hiiu maakonna inimesed. Kogu Eesti peale jäi paiksemaks veel 2 protsenti inimesi ehk kokku püsis pigem kodus eelmise nädala seisuga 74 protsenti inimestest.

Enim püsitakse kodus:

Hiiu maakonnas – 82%

Järva maakonnas – 79%

Saare maakonnas – 79%

Ida-Viru maakonnas – 76%

Jõgeva maakonnas - 74%

Protsent näitab inimeste hulka, kes on kodus rohkem kui 70% ajast.

Kõikide eestlaste ühist pingutust saab visuaalselt ja faktipõhiselt jälgida Elisa kodulehelt. Nähtavad on senise analüüsi tulemused ja Elisa uuendab andmeid igapäevaselt kuni eriolukorra lõppemiseni. Unikaalne analüüs on loodud koostöös MindTitani andmeteadlastega ja allikana on kasutatud vaid Elisa võrgu andmeid, kuid võib eeldada, et kogu elanikkonna tervikpilt joonistuks välja üsna sarnasena.

Igal nädalal avalikustab Elisa pressiteates ja sotsiaalmeediakanalis viis maakonda, kus inimesed kõige enam kodus püsivad.