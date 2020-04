Mis on online kasiinomäng?

(Sisuturundus)

Erinevaid kasiinomänge saab mängida juba aastakümneid online´is, selleks ei pea kuhugi kohale minema. On olemas tuhandeid erinevaid mänge, oluline on leida endale esiteks kõige paremini sobiv mänguliik ja teiseks peab ka kasiino, mis võrgumängu pakub, olema usaldusväärne ja legaalne.

Veebikasiinod registreerimisega ja ilma

Põhimõtteliselt on olemas kahte sorti netikasiinosid – kasutajaks registreerimisega ja ilma. Kui ei taha täita pikki veebivorme ja eelistad kohe mängima hakkamist, siis sobivad ilma registreerimiseta netikasiinod, mis kannavad ka võidud kohe üle – kasutada saad vastavaid pankade kaudu registreerimise teenuseid.

Muidugi on olemas ka selliseid mänge, mille puhul on tähtis vaid mängu ilu ja sa ei pea päris raha mängu tooma. Siis mängid vaid oma lõbuks. Lisaks on see hea harjutamiseks, et oskaks hiljem rahaliste võitudega kasiinos mängida.

Mis on Pay’n’Play mäng?



Kontovabad kasiinod, registreerimiseta kasiinod ja kontota veebikasiinod on kõik tegelikult ka Pay’n Play kasiinod ning tähendavad sama asja.

Pay’n Play nimetus on pärit Rootsist ja see on üldisem nimi kõigi saitide jaoks, mis töötavad pangas autentimisega. Selle nimetuse võttis kasutusele vastav lahendus Trustly.

Mängimine toimub isiklike pangatunnustega ja kogu vajalik teave mängija kohta edastatakse kasiinosse otse pangast. Kõik kontovabad Soome kasiinod kasutavad autentimiseks Rootsi Trustly makseteenust, mis on juba hästi tuntud lahendus kontovabades online kasiinodes.

Kuidas käib klienditeenindus?

Ilmselt võib kasutajal eriti just alguses vaja olla ka abi ja klienditeenindust. Enne mängima hakkamist uuri järgi, millised võimalused selleks on. Kui mängid online kasiinos, on kõige mugavam võimalus Live chat, kus saad oma küsimused kohe esitada ja klienditeenindaja annab kirjalikult vastused. E-post on liiga aeglane ja telefoni teel võib mõni asi tõlkes kaduma minna, kui sa pole just hea võõrkeelte oskaja.

Enamus netikasiinosid pakuvad tuhandeid mänge, mille seast valida, seega kui otsid just oma maitsele sobivat, siis kindlasti leiad midagi.

Kõik mängud pole kaugeltki sellised, mis imiteerivad traditsioonilise füüsilise kasiino mänguautomaate või kaardimänge. Fantaasial on lastud lennata ja online kasiinodes võid tõesti leida selliseid mänge, mida mänguautomaatides ei kohta. Paljudes mängudes saad isegi oma tahtmise järgi keskkonda seadistada. Võid valida endale sobiva filmi- või fantaasiamaailma teema, tegelased, kujundid.

Boonused – võida kohe ilma midagi tegemata

Online kasiinodes võid asuda mängima tihti üsna tagasihoidliku panusega, millele „maja“ annab juurde mitmekordselt suuremas vääringus boonuse. Sellega võid alguses tundmatus uues kasiinos sisse elada ja vigu tehes mitte kohe oma panust kaotada.

Tegemist on siiski hasartmänguga

Online kasiinos mängides peab meeles pidama, et tegemist on hasartmänguga ja see pole mõeldud raha teenimiseks või oma finantsolukorra parandamiseks. Mängi vastutustundlikult ja nii, et see oleks lõbus ja ei tekitaks sõltuvust.