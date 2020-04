Kodu desinfitseerimise masinad: UV ja osoon teevad puhta töö

(Sisuturundus)

Desinfitseerida saab kodu, autot ja erinevaid kontoripindu erinevat moodi. Puhastusvahendid on üks võimalus, aga nendega pidevalt kõike küürida on tüütu ja tervisele pole see ka nii hea. Haiglates ja toiduainetööstuses aga kasutatakse ka ultraviolettlampe ja osooni. Siin on mõned mugavad kaasaskantavad seadmed, mille saab sisse lülitada ja jätta tuppa pisikuid hävitama. UV kiirgus hävitab nii viirused kui bakterid.

Xiaomi Xiaoda - 25 eurot

Xiaomi Xiaoda on kompaktne ja mugav desinfitseerimisseade, mis võib puhastada pindu nii elutoas, köögis, autos, isegi pesumasinas ja keldris.

Lamp lülitub sisse 30 sekundit peale käivitumist, et jõuaksid ruumist väljuda, sest UV lamp pole tervisele kasulik ja peab desinfitseerima inimtühjades ruumides. Seade töötab 30 minutit ja lülitub siis ise välja.

700 mAh akuga saab seadet kasutada ka ilma elektritoiteta. Ühest laadimisest jätkub paariks desinfitseerimis-seansiks.

LEEHUR - 18,9 eurot

Suurem ja võimsam UV lamp Leehur on pika UV lambiga, mille kiirgus ulatub igasse nurka ja puhastab 15 minutiga 5 kuupmeetrit. Raskemini ligipääsetavad nurgatagused puhastatakse osooniga.

Xiaomi Youpin 38 W - 51 eurot



See Xiaomi võimas (38 W) ja stiilse disainiga kahest klaaspulgast koosnev kvartslamp Youpin puhastab nii UV kiirguse kui osooniga. Võimsusest piisab 40-ruutmeetrise ruumi desinfitseerimiseks ja nagu ka teiste kvartslampidega, tuleb lambi töö ajaks ruumist lahkuda.

Kui aga välja lähed, kasuta maski - see KN95 ehk Euroopa standardi järgi FFP2 respiraator tagab 95% kaitse ja peab kinni ka viiruseid. Paigalda õhutihedalt - ühtlaselt ilma õhuvahedeta, painuta ninaklapmbrit vastavalt näo kujule ja hinga sisse-välja - kui kõrvalt õhku juurde ei tule, siis on mask õiges asendis. FFP2 mask on üsna õhutihe, seda pikka aega järjest kanda pole mugav, aga tagab rahvarohketes kohtades, kus ei õnnestu distantsi hoida, ohutuse.