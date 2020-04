Telemaja kohvris: Viimsi valla kriisitelevisiooni teevad kaugjuhtimisega robotkaamerad

Me kõik teame, et pärast eriolukorda muutuvad paljud ärid kas üsna oluliselt või tundmatuseni: lennukisse sisenejatele hakatakse tegema vereproove, hotellides enam hommikusööki ei saa, isegi IFA tehnoloogiamess lubab kuni 5000-inimeseliste kogunemiste piirangutega teha midagi enneolematut. Ka televisioon muutub - Arvutimaailm uuris, mismoodi tagatakse Viimsi valla kriisitelevisiooni tehes 2 + 2 reegel ja kuidas on võimalik kohvritäie tehnikaga "telemaja" püsti panna ning vajadusel seda eemalt juhtida.

Viimsi ViVa Virtuaalklubi Facebook Live on striimitelevisioon, mida näeb Facebooki otseülekandena ja hiljem ka salvestusena. Iganädalane kriisiaja eluolu kajastav ringvaade annab ülevaate Viimsi valla elanikest, ettevõtjatest, põletavatest nädalaprobleemidest ja lahendustest, kust ei puudu ka meelelahutuslikud vahepealad ja muusika Viimsi artistidelt. Virtuaalklubi produtsendiks on tuntud muusik ja festivalikorraldaja Villu Veski.

Tehniline lahendus aga huvitab Arvutimaailma sihtgruppi ilmselt kõige enam. Kuidas nad seal uudistemajades 2 + 2 reeglit tagavad, kas tõesti on kaameramehed ja muu personal maskides ja üksteisest eemal? Kohvriga kaasavõetav moodne striimitelevisioon aga personali kohapeal eriti ei vaja ning ka esinejad võivad eetrisse minna erinevatest stuudiotest, kuhu pole tehnilist personali üldse vaja. Aitavad mitmed uued ja moodsad IT-põhised lahendused.



Telejaama juhtimine. Taamal kohver, kuhu kogu tehnika ära mahub. Foto: Ando Urbas

2+2 reeglile vastava ülekande, nii et muusikudki esinevad erinevates tubades, on koos robotkaamerate ja väga IT-põhise pop-up lahendusega üles pannud Ando Urbas Scalewirelessist.

Muuhulgas kasutatakse maailma esimest Newteki NDI HX UHD PTZ kaamerat. Ilmselt selline ongi koroonajärgse maailma ülekandetehnika üks uus reaalsus: kaameramehe võib saata kodutööle, sest sellist IP kaamerat saab distantsilt üle võrgu juhtida või panna robotkaamera ise automaatselt stuudios olijaid jälgima.

"Tegemist on kohvrisse mahtuva lahendusega, mis edastab UHD kvaliteediga striimi üle IP võrgu ja teeb pop-up stuudio ehitamise väga lihtsaks ja kiireks," räägib süsteemi kokku pannud Ando Urbas. "Üks kaabel viib kaamerasse nii voolu kui toob tagasi pildi ja heli. Kaugjuhtimine ning arvutist suunatavad täppispöördkaamerad sobivad hästi tänasesse maailma, kus tuleb võimalikult vähendada kohapealse meeskonna hulka."

Kaamerapildi kokkumiksimiseks ja näitamiseks on kasutusel tarkvara vMix, telejaama saab nullist üles kahe tunniga. Kui aga on vaja lihtsat pressikonverentsi sarnast üritust edastada, siis selleks kulub paarkümmend minutit, kui kohver lahti pakkida ja seadmed valmis panna. Mobiilses tehnikakastis on kõik vajalik olemas: arvuti, võrgulahendus koos LTE ruuteriga, PoE switch, raadiomikrofonide vastuvõtja, videokonverterid.

Järgmine Viimsi ViVa virtuaalklubi ülekanne toimub täna kell 20: