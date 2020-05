Ettevõtteid oodatakse taotlema Kaugtöö Tegija märgist ja jagama eriolukorra kogemusi

Seekord peaks olema kandidaate eriolukorra tõttu õige palju. Juba neljandat aastat kutsuvad Targa Töö Ühing, Elisa ja Eesti Personalijuhtimise Ühing PARE ettevõtteid kandideerima Kaugtöö Tegija märgisele. Konkursil tunnustatakse kaugtööd tegevaid ettevõtteid ja juhte ning sel aastal on oodatud organisatsioonid jagama ka eriolukorra kaugtöökogemusi.

Targa Töö Ühingu juhi Ave Laasi sõnul on nii märgise konkurss kui ka üldised trendid näidanud, et kaugtöö tegijate arv kasvab ning laieneb ka ettevõtete profiil, kes kaugtööd võimaldada saavad. „Statistikaameti tööjõu-uuringu järgi oli eelmise aasta seisuga Eestis kaugtööd praktiseerivate töötajate hulk võrreldes 2010. aastaga kasvanud peaaegu kolm korda. Usun, et eriolukorra kogemus kasvatab nende ettevõtete hulka plahvatuslikult, kes paindliku tööviisi võimalused ja plussid enda jaoks avastanud on.“ Lisaks on Laasi hinnangul oluline mõista, et kaugtöö ei pea olema vaid ajutine töövorm, vaid loomulik igapäevatöö osa. „Loodan, et paljud, kes maitse suhu said, jäävad paindlikku tööd ka edaspidi praktiseerima. Ja võtavad ka konkursist osa.“

Kandideerimiseks peab ettevõte täitma eneseanalüüsi ankeedi. Samuti saab esile tuua silmapaistva juhi, kes organisatsioonis kaugtööd arendab. Konkursi ühe ellukutsuja ja tarkade tööviiside edendaja Elisa Eesti personalijuhi Kaija Teemägi sõnul on juhtidel kaugtöö edendamisel võtmeroll. „Näeme seda nii tavaolukorras kui ka täna. Ootamatuste ja muutustega suudavad hõlpsamini kohaneda need organisatsioonid, kes oskavad tööprotsesse paindlikult ja kiiresti ümber korraldada. Selleks peab aga olema ettevõttel tugev vundament, mis on rajatud õigele suhtumisele ja usalduslikele töösuhetele oma inimestega. Seetõttu me konkursil ka juhtimisele erilist tähelepanu pöörame ja juhte tunnustame. Ankeete ootame 29. maini.“

Kaugtöö Tegija konkursi ellukutsujad Targa Töö Ühing, Elisa ja PARE ning partner Workland kutsuvad ühiselt üles organisatsioone kandideerides oma kogemusi jagama nii tavapärastest praktikatest kui ka tooma näiteid eriolukorra tõttu muutnud töökorraldusest. Põnevamaid kogemuslugusid tunnustatakse ja jagatakse teistega märgise saajate väljakuulutamisel juunikuus.

Kuidas konkursil osaleda?

Kaugtöö Tegija märgisele saab kandideerida 4.-29. maini.

Osalemiseks tuleb täita eneseanalüüsi ankeet (link).

Erikategoorias „Parim kaugtööd soosiv juht“ saab esitada juhte, kes paistavad organisatsioonis silma paindlike tööviiside juurutamisega. Selles kategoorias on oodatud osalema ka juba eelmistel aastatel märgise saanud ettevõtted.

Märgise saajad kuulutatakse välja 11. juunil.

Fakte konkursi kohta

Kaugtöö Tegija on digitaalne märgis, mis näitab, et ettevõte soosib paindlikke tööviise ja on sellega eeskujuks ka teistele.

Kolme aastaga on märgise saanud 120 ettevõtet. Nende hulgas on nii avaliku kui ka erasektori ettevõtteid ning MTÜsid. Mõned näited: Keskkonnaamet, Maksu- ja tolliamet, SEB Pank AS, Swedbank Grupp Eestis, Tööinspektsioon, Proekspert, Siseministeerium, Viru Maakohus, Transferwise Ltd Eesti filiaal, Bolt, Häirekeskus.

Parima kaugtööd edendava juhi tiitleid on välja andnud kaks korda: 2018 - Keskkonnaametist Andres Onemar 2019 – Haigekassa juht Rain Laane ja Messente Communicationsi juht Lauri Kinkar

Märgise saajate nimekiri on üleval smartwork.ee lehel. Ettevõtte õigust märgisele saab kontrollida samuti selle nimekirja alusel.

Märgis antakse välja kolmeks aastaks, mida saab uuesti taotledes pikendada. Märgise aegumisest ja pikendamise võimalustest informeerib ettevõtteid Targa Töö Ühing.

Ettevõtmise on ellu kutsunud Targa Töö Ühing, Elisa Eesti ja Eesti Personalijuhtimise Ühing PARE. Konkursi partner ja žüriiliige on privaatkontoreid ja coworking-lahendusi pakkuv Workland.