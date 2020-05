VIDEO: Singapuris tuleb robotkoer sinu peale haukuma, kui teistega distantsi hoida ei oska

Singapur oli alguses väga eeskujulik koroonaviiruse levikuga toimetulemises. Kuid hiljem tabasid linnriiki ka paar tagasilööki, kui viirus väljast uuesti sisse toodi ning elanikud olid juba valvsuse minetanud. Et ergutada sotsiaalset distantsi ka siis hoidma, kui oht on näiliselt möödas, palgati USA firma Boston Dynamics robotkoerad Spot, mis parkides ja tänavatel inimesi korrale kutsuvad, kui nad piisavalt sotsiaalset distantsi ei hoia. Säärde õnneks masinad korrarikkujatele ei hüppa, aga ehmatavad ära küll oma teiselt planeedilt pärit välimusega.

Robotkoer Spot patrullib 22. maini ja seda saadab inimene, et arusaamatusi vältida. Robotil on kaamera ja tehisintelekt, et asjadele ja inimestele mitte otsa joosta.

Vaata videot, kus robotkoera piiravad pigem fotograafid kui hirmunult laiali jooksvad tsiviilid, siit: