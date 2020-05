Homme algab eriolukorra Minecrafti eri 2020

Seoses veel viimaseid päevi kehtiva eriolukorraga korraldab Eesti Teadushuvihariduse Liit noortele suunatud üle-eestilise õpilasvõistluse "Kultuuriplokk 2020: Minecraft-i eri", mis saab avalöögi 15. mail.

Õpilasvõistluse eesmärgiks on läbi võistlusformaadi tutvustada noortele Eesti arhitektuuripärandit läbi digitaalse loometegevuse. Kõrval eesmärgiks on hoida noorte tegevus mõtestatuna ja pakkuda neile valdkondlikku tegevust kasutades selleks digivahendeid ja hoida noori kevadperioodil leevendatud, kuid siiski kehtivates piirangutingimustes hõivatuna.

Eesti Teadushuvihariduse Liidu juhatuse liige ja ürituse projektijuht Rasmus Kits sõnas: "Taolise võistluse korraldamine hetkeolukorras on väga vajalik, et noored saaksid õppida avastama Eesti olulisi kultuuripärandeid kui ka õppida tegema teistega koostööd ilma meeskonnakaaslastega kohtumata. Digikultuuriaasta on toonud meile tänu eriolukorrale arvutimaailma veelgi tähtsamale kohale ning antud võistlus annab noortele võimaluse panna ennast proovile nii loovtegevuses, tehnikamaailmas kui annab ka võimaluse lihtsalt mängida ja mitte tegeleda koolitööga."

Õpilasvõistluse sisuliseks tegevuseks on virtuaalses keskkonnas “Minecraft” nii riiklikult tuntud kui ka kohalike arhitektuuriliste ehitiste virtuaalsete mudelite loomine virtuaalsesse Minecrafti mänguruumi. Noored saavad osaleda kuni 3-liikmelistes võistkondades. Planeeritud osalejate arv kuni 2000 osalejat, mida saab vajadusel jooksvalt muuta. Võistluse eesmärgiks on ehitada Eestile oluline paik või ehitis.

Eesti Teadushuvihariduse Liit on välja pannud parimatele ka auhinnad. Oma panuse antud võistluse on andnud ka meie hea partner Haridus- ja Teadusministeerium ning Microsoft ja Nortal.

Parimad tööd selguvad mai kuu viimasel nädalal ning neid hindab 6-liikmeline oma ala spetsialistidest ja Minecraft keskkonda hästi tundev komisjon. Võistlustöid hinnatakse neljas vanusekategoorias (7-10-aastased, 11-13-aastased, 14-16-aastased ning 17-19-aastased) ning kolme hindamiskriteeriumi alusel: tehniline teostus, loomingulisus ja ja teemakohasus.

Registreerimine ja lisainfo: https://teadushuvi.ee/minecraft-voistlus/. Ürituse leht on ka Facebookis.