Kuidas tänapäeva nutitelefonid nii häid portreepilte teevad?

(Sisuturundus)

Mis roll on tõeliselt kvaliteetsel portreel ajal, mil ilufiltrid on nii laialdaselt kättesaadavad? Milline on kvaliteetne portree? Nii nagu seda, kuidas mitteportreepilte saab analüüsida nende kompositsiooni, värvi, tekstuuri, valgustuse ja muu suhtes, on ka portreepilte võimalik hinnata objektiivsest vaatepunktist. Kui see mõõdik on paigas, saame portreesid optimeerida ja saavutada objektiivselt paremaid tulemusi.

HUAWEI P40 seerial on palju pakkuda - nutitelefonide tarkvara ja riistvara tihe integreerimine võimaldab luua tõeliselt hämmastavaid portreesid. Kuid see pole veel kõik, uusima Huawei lipulaeva kaamerakomplekt pakub uskumatuid tulemusi ka siis, kui pildistada tavalise värvilise taustaga, vähese või tagantvalgustusega, kasutades mõnda fookuskaugust või isegi kasutades esikaamera moodulit.

“Kogu P40 seeria võitis ka äsjastel TIPA auhindadel parima kaameraga nutitelefoni tiitli ja Pro mudel sai DXOMARK-i testis läbi aegade kõrgeima skoori. Kui taskus on selline tehnoloogia lipulaev, siis ei ole vaja peegelkaameraid ega muid spetsiaalseid tehnikavidinaid, vaid üks seade teeb kõik asjad ära,” ütles Huawei koolitusjuht Jekaterina Mishina.

Mitmespektriline värvitemperatuuriandur aitab värve täpselt reprodutseerida

Esiteks, kvaliteetne portree peaks välja nägema autentne.

Kõik kolm HUAWEI P40 seeria nutitelefoni on varustatud kaheksa kanaliga värvitemperatuurianduriga, mida seadmed kasutavad koos semantiliste värvide reprodutseerimise algoritmidega, et tagada värvide täpne reprodutseerimine ka siis, kui need on tehtud keerukamates valgustingimustes. Lisaks sellele säilitatakse tõepoolest pildistatava naha tekstuur ja omadused, mis on optimeeritud valgusefektide abil kaunilt esile tõstetud. Mitmespektrilise värvitemperatuurianduri jäädvustatud andmed suunatakse töötlemiseks NPU-le koos RAW-kujutise andmetega. Kasutades Huawei patenteeritud AI AWB algoritme, pakub HUAWEI P40 seeria 45% paremat värvi täpsust võrreldes teiste nutitelefonidega, mis kasutavad kolme kanaliga andurit.

Ilu keerulistes valgustingimustes

Suurepärast portreefotograafi ei tohiks valgustingimused piirata.

HUAWEI P40 seeria tehisintellekti koolitati kümnete tuhandete professionaalselt tehtud portreedega, andes sellele võimaluse eristada head halvast ja pakkuda parendusi. HUAWEI P40 seerial on ka võimas töötlusmootor, mida tuntakse HUAWEI XD Fusion Engine nime all. See täiustab oluliselt pildi detaile ja parandab pildikvaliteeti kolmeastmelise lähenemisviisiga, mis hõlmab mitme kaameraga suure täpsusega andmete, semantilise analüüsi ja pikslitaseme kuvamise kombineerimist.

Kasutades Kirin 990 sees olevat Da Vinci-põhist NPU-d, suurendab HUAWEI XD Fusion Engine pilte, mis jäljendavad seda, kuidas inimese aju visuaalset teavet töötleb. Pikslitasemel pildistamine töötleb detaile, värvi, dünaamilist ulatust, Bokeh efekti ja muid tegureid, et luua lõppkasutajatele kõrgekvaliteediline portreepilt.

Objektide esiletõstmine Bokeh efekti abil

Kvaliteetse portree puhul peaks pildistatav objekt silma paistma ning esiplaanil oleva objekti esiletõstmisel on suur roll Bokehi efektil.

HUAWEI P40 Pro on varustatud ToF-kaameraga, mis kogub täpset teravussügavuse teavet, mida nutitelefonid kasutavad subjektide täpse eraldamise ja progresseeruva Bokeh-efekti toetamiseks. ToF-kaamera selles režiimis tekkiv kreemjas bokeh ja madala teravussügavuse efekt konkureerib DSLR-kaamerate omadega. Isegi väikseimad detailid, näiteks juuksekarvad, ei osutu portreerežiimis nutitelefonidele keeruliseks.

Võimas kahe objektiiviga selfikaamera

HUAWEI P40 Pro-l on kahe objektiiviga selfikaamera kõigi selfi-armastajate rõõmuks. Lisaks 32MP AF-kaamerale on need varustatud ka IR-sügavuskaameraga Bokeh-efektide loomiseks. Lisaks sisaldab HUAWEI P40 Pro esikaamera suletud ahelaga mootorit AF toetamiseks selfiedel. Kaamera suudab teravustada objektide nägusid alates lähivõtetest kuni selfipulgaga tehtud grupipiltideni.

Uutel Huawei P40 seeria nutitelefonidel on silmipimestavad kaamera omadused ja uuendatud AppGallery rakenduste platvorm. AppGallery on suuruselt kolmas äpipood maailmas, kust leiab valiku globaalseid ja kohalikke rakendusi. Enne imeliste portreefotode tegemist tasub oma vana telefoni andmed uude P40 seeria telefoni üle kanda kasutades uut Phone Clone’i lahendust. „Huawei Phone Clone võimaldab kiiresti ja mugavalt vana telefoni sisu uude üle tõsta. Andmed viiakse WiFi vahendusel, ilma mobiilset andmesidet kasutamata vanast telefonist otse uude seadmesse. Protsess on uskumatult kiire, muutes telefonivahetuse palju lihtsamaks ja mugavamaks,“ sõnas Jekaterina Mishina.