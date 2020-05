Sony uus kaamera ZV-1 enesefilmijatele

Sony tutvustas eile õhtul uut väikesemõõtmelist vloggimiskaamerat ZV-1, mille andmed lekkisid juba paari päeva eest ning on loodud spetsiaalselt enesefilmijatele ja vloggeritele.

ZV-1 kaameral on 1 tolline Exmor RS® CMOS pildisensor koos DRAM kiibi ja 24-70mm (35mm ekvivalent) F1.8-2.8 optikaga.

Rõhku on pandud just filmimiseks vajalikele omadustele nagu parendatud heli, ette pööratav ekraan, 3.5mm kõrvaklapi pesa jne.

Samuti on tähelepanu pööratud Sony fokusseerimissüsteemi parimatele paladele, automaatprofiilidele, mis prioritiseerivad esimesena näo säritust ning siis tausta, lisatud vist musta maagiaga tausta udustamise funktsioon ning nagu ikka uutel Sonydel kombeks: võime üle kuumeneda, mida nii mõnigi kaamera arvustaja suutis lühikese ajaga kogeda.

Oma ülevaate annab kaamerast Youtuber James Matthews

Kaamera saab ära ühendada arvutiga ning kasutada veebikaamerana, nagu seda saab teha enamiku uutest Canonitest, nagu kirjeldasime 30 aprillil artiklis.

Lisavarustusena on saadaval ka käepide/kolmjalg/juhtmevaba pult, mis teeb kaamera kasutamise märkimisväärselt mugavamaks.

Palju see lisa maksma hakkab, pressiteates ei öeldud. Kuid USA-s on välja öeldud hind 149$ ning Sony lehel soovituslik hind 200€

ZV-1 Kaamera peaks müüki tulema juunis, umbes 800€ eest.

Täpsema tehnilise kirjelduse leiate Sony kodulehelt

https://www.sony.ee/electronics/cyber-shot-compact-cameras/zv-1