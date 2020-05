Saksa küberturvaettevõtte audit hindas Huawei 5G tuumikvõrgu turvaliseks

Saksa küberturvalisuse ettevõte ERNW tegi Huawei Brüsseli küberturvalisuse keskuses auditi, mille käigus testiti Huawei 5G tuumvõrgu komponentide lähtekoodi turvalisust. Tehnoloogiliste testide põhjal valminud raport kinnitab, et Huawei 5G tuumikvõrgu UDG komponendid on turvalised.

Sõltumatu Saksamaa IT-turbeteenuse pakkuja ERNW tegi Huawei 5G põhivõrgu UDG komponentidele tehnoloogilise auditi, mille tulemusel valminud raport kinnitab, et Huawei tehnoloogia on küberturvalisue mõttes „kõrge kvaliteediga“. Tehnoloogilise kontrolli teostasid ERNW vanemaudiitorid kasutades selleks kõige kaasaegsemaid töövahendeid, metoodikat ning sektori juhtivat oskusteavet. Raporti hinnangul näitab Huawei lähtekoodi kvaliteet tehnoloogiaettevõte võimekust kaasaegsete ja nõuetekohaste UDG komponentide arendamisel.

ENRW audit hõlmas lähtekoodi kvaliteeti, arendusprotsesse ja avatud lähtekoodiga komponentide elutsüklihaldust. Analüüs näitas, et Huawei 5G lähtekoodi keerukus on madalam kui nende lävi, dubleerivad koodid harvaesinevad ning vaid seal, kus kohane, ning ebaturvalisi funktsioone välditakse kõikjal, kus võimalik. Arendusprotsessi kontroll tuvastas, et kõik binaarkoodid on turvalised ning avatud lähtekoodiga komponentide ülevaade kinnitas, et avatud lähtekoodiga koodide eraldamine, käitlemine, aga ka dokumenteerimine ja tuvapaikade haldus vastavad tänapäevastele standarditele.

Tehniline turvaaudit kinnitas lähtekoodi kõrget kvaliteeti ning seda, et Huawei 5G tehnoloogia töötab turvalisel tarkvaralahendusel.

Raport on täismahus leitav siit.