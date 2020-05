Juunis saabuvad Eestis müügile LG uued auhinnatud OLED telerid WX, GX ja CX seeriast

OLED on läinud nii heaks, et teleripaneele saab juba kasutada ka koduse seinamaalina, kui filme või telesaateid ei vaata. Alates juunist jõuavad Eestis poodidesse uued WX, GX ja CX seeria OLED-telerid. 55-77-tolliste ekraanidega mudelid põhinevad 3. põlvkonna α9 AI-protsessoril. See kasutab paremat töötlemisvõimsust ja tehisintellekti õppealgoritme, mis parandavad 4K-pildikvaliteeti ja aitavad pakkuda kinoväärset vaatamiselamust.

OLED 4K teleril on enam kui 8,3 miljonit isesüttivat pikslit ja seega ka täielikult mustad pikslid, Toetatud on Dolby Vision IQ ja UHD Alliance’i uus Filmmaker Mode.

120 Hz värskendussagedusega OLED-teler on sobiv ka spordifännidele. Sports Alert funktsioon aitab lemmiktiimide mängude ja ülekandeaegadega kursis olla ja teavitab vaatajat, kui lemmikmeeskond punkti skoorib. Kasutajad saavad oma lemmikud välja valida laia spordialade valiku seast: jalgpall, pesapall, korvpall jt. Automaatseid teateid saadetakse mängude algusajast, tiimi punktiskoorist ja mängu lõppseisust.

Lisaks pakuvad uued 2020. aasta mudelid e-spordiks uusi võimalusi. LG on esimene teleritootja maailmas, kes pakub NVIDIA G-SYNC® tuge, mida saadab PC-ga võrreldav mängukogemus ilma ekraani hakkimiste ja teiste häirivate tõrgeteta. Kõrge värskendussageduse ja ülikiire reageerimisajaga LG OLED mudeleid peetakse maailma üheks parimaks mängimiseks loodud teleriks.

LG uute OLED-telerite disain on saanud juba auhindu. Kerge ja õhukese ekraaniga mudel pälvis tänavu tunnustuse maailma vanimal ja olulisimal iF Design Awards disainiauhindade jagamisel.

Disainiauhindadega on pärjatud ka teinegi OLED-mudel. Red Dot Awards´i disainiauhinna pälvinud minimalistlik galeriiseeria teler annab telerivaatamisele uue tähenduse. 65-tolline mudel on vaid 20 mm paksusega. Kombineerituna spetsiaalse seinakinnitusega, sulandub see ideaalselt seinaga, muutes OLED-i nagu seinal rippuvaks maaliks.