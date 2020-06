Legendaarne Olympus loobub kaameratootmisest ja müüb selle maha

Olympus on kaameratootja, keda teatakse-tuntakse juba möödunud sajandi keskpaigast kui tippklassi 35 mm filmikaamerate ning hiljem ka esimeste väga kvaliteetsete digikompaktide tootjat. Nüüd enam nii hästi ei teata, sest Olümpus on kasvavas konkurentsis hakanud tahaplaanile tõmbuma. Kui veel eelmine aasta lükkas tuntud bränd kõik spekulatsioonid kaameratootmise lõpetamisest ümber, siis nüüd, Jaanipäeva paiku, andis legend teada, et müüb oma kaameratootmise maha ja enam uusi mudeleid välja ei too.

Olympuse kaamerate ajalukku kuulub muuseas ka siiamaani paljude jaoks läbi aegade parima 35 mm peegelkaamera tiitel - see mudel on 1970ndatel toodetud Olympus OM-1, millega on pildistanud ka maailma ja Eesti tuntud spordifotograafid. Miks see on nii legendaarne? Siin on natuke lahti seletatud. Siin ja siin arvatakse ka nii.

Samuti oli paljude esimene "digiseebikas" aastatuhande algusest just Olympus (või filmi-digiseebikas eelmisest sajandist). Arvutimaailmal on ka olnud üks Olympuse digikompakt suure zoom´iga.

Olympus Electronicsi kaameratootmise müügi põhjus on üsna selge ja selle üle spekuleeriti ka varem, et nii see läheb. Nimelt on ettevõte juba kolmandat majandusaastat järjest kaameratootmisega kahjumis ja nutitelefonide kaamerate võidukäigu ajal kiratseb eraldi digikaamerate müük endiselt. Asi läheb aina täbaramaks ja Olympusel pole uutes trendides suurt midagi kaasa rääkida, sest ka tema kompaktsem 3/4 tolline sensor ei saanud kuigi populaarseks. Esile on tõusmas teised tegijad.

Olympus Electronics müüb kaameratootmise Japan Industrial Partnersile, kuid see ei tee Olympuse kaamerafänne eriti õnnelikuks, sest varem on sama firma ostnud näiteks Sony VAIO arvutitootmise 2014. aastal, kuid see on nüüd üsna nišitootja, kellest ei teata enam maailmas suurt midagi. Firma tegelebki kahjumis brändide ja põhitegevusalast kõrvale jäänud divisjonide kokkuostu ja edasimüügiga. Ostetakse Olympuse brändid OM-D ja Zuiko, kuid tõenäoliselt ei hakata neid Olympuse nime all enam müüma.

Olympus ise jätkab kasumlike mikroskoopide ja meditsiiniseadmete tootjana - neis valdkondades on Jaapani firma endiselt tipptegija. Kuid alates 1932. aastast kaameraid tootnud kaamerate divisjon lõpetab.

Digital Camera World selgitab, mida see müük võiks tulevikus kaasa tuua.

Avalikkusele esitletud tehingu kokkuvõtte leiab siit.