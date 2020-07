Tehnopol Startup Inkubaatori programm ootab sügisel alustavasse vooru uusi vägevaid iduettevõtteid

Tehnopol Startup Inkubaatori juhi Kadri Tammai sõnul oodatakse sügisel alustavasse hoogsasse kasvuprogrammi kandideerima alustavaid tehnoloogiaettevõtteid, kellel on olemas tugev ja motiveeritud meeskond, eskaleeritav äriidee ning esmane prototüüp. „Sel korral kutsume eriti neid ettevõtteid, mis tegelevad suurandmete, asjade interneti, nutika transpordi, kestliku majanduse, küberturvalisuse või kaitsetehnoloogia valdkonnas,“ ütles Tammai.

„Suvine aeg on hea võimalus võtta aeg maha, puhata ja seejärel teha teoks unistus oma ettevõttest. Hea äriidee ei küsi aega ega kohta ning võib vabalt sündida kellegi mereäärses suvekodus või Lõuna-Eesti kuppelmaastike vahel,“ tõi ta näiteks, miks kaaluda just praegu programmiga liitumist.

Hiljuti uuenenud programm pakub 6-osalist praktilist koolitusmoodulit ärimudeli loomisest turunduse ja müügistrateegiateni välja ning on kiirteeks investorite leidmisel nii Eestis kui ka kaugemal. „Sel korral on liituvatele iduettevõtetele suureks eeliseks see, et tekib hea võimalus ja kokkupuude ka Skandinaavia investorkogukonnaga. See loob uusi võimalusi ja avardab iduettevõtete läbilöögivõimalusi. Samuti saavad liitujad osaleda rahvusvahelistel koolitustel ja luua uusi kontakte. Inkubaator on uks startup-maailma, mis aitab vingetel äriideedel otseteena investeeringuteni jõuda,“ kirjeldas Tammai.

Programmi vältel toetavad osalejaid võtmementorid, kes on oma ala praktikutest eksperdid. Nad on tugevad nii teoorias kui ka praktikas ning teavad, kuidas äris väljakutseid võimalusteks pöörata. Tammai lisas lõpetuseks, et kasvuprogrammiga saab liituda väikese osalusoptsiooni alusel. „Alustavatel äridel ei ole üldjuhul palju käibevahendeid, mistõttu mis annab just selline mudel võimaluse saada tipptegijate nõu ilma selle eest kohe maksmata.“

Programm alustab 2020. aasta septembris ning lisainfot programmi kohta leiab siit. Kandideerimiseks tuleb täita lühike kandideerimisvorm, seda saab teha 9. augustini. Varasematest programmidest on tuule tiibadesse saanud näiteks Bikeep, Toggl, Defendec ja paljud teised tänased tugevad ettevõtted.

Tehnopol Startup Inkubaator loob alustavatele ettevõtetele turvalise kasvukeskkonna. Kasvuprogramm pakub osalevatele ettevõtetele sisukaid ja praktilisi koolitusi ja eksperttuge Eesti ja Euroopa parimatelt mentoritelt, eesmärgiga leida alginvesteering või jõuda eksportturgudele. Tehnopol Startup Inkubaator on osa Baltimaade suurima teadus- ja ärilinnaku Tehnopol terviklikust tugiteenusest. Teadus- ja ärilinnaku Tehnopol eesmärk on aidata kaasa maailmatasemel tehnoloogiaettevõtete tekkele ja kasvule Eestis ning toetada nende laienemist välisturgudele, pakkudes lahendusi ärikinnisvarast kuni vajaduspõhiste äriarendusteenusteni.