Sony uus juhtmevaba kõlar võimendab telerist tulevat heli

Sony toob septembrist müügile uued juhtmevabad kõlarid Handy TV SRS-LSR200, mis on mõeldud teleriga ühendamiseks ja selle heli parandamiseks.

Kõlar võimendab teleri heli tugevust ja parandab kvaliteeti, et kõik oleks selgelt kuulda ka telerist natuke kaugemal olles. Seadmes asuvad kolm integreeritud kõlarielementi, mis pakuvad teravat ja loomulikku kõla laias ulatuses. Uus Voice Zoom tehnoloogia muudab ka inimkõne dialoogid veelgi selgemaks. Kõlar toimib 30 meetri raadiuses.

Kaasaskantaval sangaga kõlaril on sisseehitatud pult, mis vahetab teleril kanaleid, reguleerib heli ja seadeid ning ühildub enamuse teleritega, mitte ainult Sony mudelitega. Toetatud on ka näiteks Hitachi, LG, Loewe, Panasonic, Philips, Samsung, Sharp, Toshiba jt.

SRS-LSR200 kõlar väljastab eraldi režiimis spetsiaalselt inimeste dialooge. Voice Zoom 1 ja Voice Zoom 2 funktsioonid tuvastavad inimese häälekomponendid ja tõstavad need esile. Nii kõlab hääl loomulikult ja realistlikumalt.

Kõlari aku kestab kuni 13 tundi, kui Voice Zoom funktsioon on välja lülitatud. Aku laadimine käib laadimisdoki kaudu.

Teleri küljes olev saatja ja kõlar on ühendatud 2,4 GHz juhtmeta andmeedastuse kaudu. Loomulikuma ruumilise helielamuse saamiseks tuleb heli korraga nii kõlarist kui nutitelerist. Nii laadimisdokk kui ühenduskaablid on numbriga värvikoodiga tähistatud, seega on üles seadmine lihtne.

Eestis jõuab kõlar müügile alates septembrist.