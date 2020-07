Kui panna kokku Logitech ja Hermann Miller, saab... 1300-eurose mänguritooli

Hermann Miller on toolimaailma Rolls Royce, Logitech võib-olla ka sedasama hiire- ja klaviatuurimaailmas. Kui need kaks kokku panna, siis saab kas mugava hiire või hoopis veel paremini istutava tooli? Antud juhil on tulemuseks siiski tool, mis kohendatud veel täpsemini mänguri vajadustele.

Hermann Miller Embody toolist on Arvutimaailm 4 aastat tagasi ka kirjutanud, tõlkija Vahur Lokk lausa testis selle ise järgi.

"Hoobasid ja nuppe turritab sellest toolist välja terve leegion," kirjutas Vahur. Uus ligi 1330-eurone tool on samasugune.

Kuid vaatame kõigepealt videot - sealt näeb, et paljud detailid on Embody mudeliga üsna sarnased.



Embody Gaming Chair on väga detailselt reguleeritav. Siit saab ülevaate, mida ja millal kruttida. Kui mängurid on harjunud igasuguseid hoobasid, nuppe ja kange liigutama, siis tooli puhul saavad nad seda kõike jätkata.

Ainuke asi, et mänguritooli valides on raske teha konkreetseid võrdlusi teiste toolidega - pole graafikakaardi kiirusteste või protsessori ujukomatehete arvu sekundis, tooli headuse määrab selles istumise mugavus, mis on üsnagi subjektiivne.

Mänguri kaal peab toolil istudes jääma 136 kilogrammist allapoole, aga ilmselt see enamusele ka sobib. Tavalisest Embodyst erineb mänguri versioon selle poolest, et iste on spetsiaalkattega - sellese on natuke lisatud ka vaske, et tagada parem soojusjuhtivus ning jahutus pikkadel mänguseanssidel.

Nii nagu tavaline Embody, nii ei toeta ka Gaming mudel paraku mugavat pikutamist koos peatoega. Tooli tegijad rõhutavad, et selle seljatugi annab sama loomuliku asendi kui seismisel, seega pole mingit põhjust pakkuda peatuge, sest seistes pole ju seda vaja, kui kael kannab.

Tool on päris raske ja kui me tavalist Embody testi jaoks transportisime, tuli seda ikka kahekesi tõsta. Gaming mudeliga on samamoodi, aga kui osta see 1330 euro eest Hermann Millerilt, siis tarnsport on tasuta. Kohale tuuakse tool kokkupandult.

Lahtipakkimine näeb välja selline:



Seega kui midagi sellele mittekägisevale ja mittelogisevale paljureguleeritavale toolile üldse ette heita, siis seda, et mängude vahel ei saa mugavalt selili laskuda ja peatoel pikutada. Peab jääma reipaks ja oma loomulikku püstiasendisse.