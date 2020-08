Tehnoloogiakonverentsi Latitude59 idufirmade võistluse 10 parimat on selgunud

Latitude59 ja Eesti Äriinglite Assotsiatsiooni (EstBAN) idufirmade võistluse poolfinaal toimus eelmisel nädalal ja tõi kokku üle 50 varajase faasi ettevõtte võistlema EstBANi 200 000 eurose sündikaat-investeeringu ja 10 000 eurose rahalise auhinna nimel. Pitching võistluse finaali on võimalik jälgida 28. augustil Tallinnas Kultuurikatlas ja veebi vahendusel.

Finaali pääsenud TOP 10 ettevõtet on järgmised:

R8tech pakub uue põlvkonna tehnilist haldust ärihoonetele. Vistalworks aitab tarbijaid e-kaubanduse ohtude eest kaitsta. ATOM mobility on kõik-ühes lahendus, mis aitab ettevõtetel hõlpsalt sõidujagamise platvorme luua. Adact võimaldab luua interaktiivset digiturunduse sisu ilma programmeerimiseta. Pagerr aitab trükikodadel jäätmeid vähendada printides kasutamata jäänud pindadele. Gelatex võimaldab ohutumat, odavamat ja kiiremat biopõhist nanokiu tootmist. 10lines töötab välja autonoomseid parklate märgistamise lahendusi. Tremo on meditsiiniline diagnostikavahend, mis aitab arstidel diagnoosida Parkinsoni tõbe ja jäsemete treemorit kiiremini ja täpsemalt. Binary Analytics pakub ettevõtetele nõustamist veebiplatvormide ja mängustatud õppemoodulite kaudu. Idyllum Labs on tarkvara platvorm, mis aitab veebiarendajatel leida ja parandada veebisaidi turbeprobleeme.

“Huvi pitchingu võistluse vastu oli sel aastal eriti suur. Nii mõnigi suurepärane startup jäi TOP10-st kahjuks välja, kuna üldine tase on üllatavalt kõrge. Vaatamata valitsevale ebakindlale olukorrale leidub meil regioonis endiselt väga tugevaid ja potentsiaalikaid iduettevõtteid,” ütles Eesti Äriinglite Assotsiatsiooni juhatuse liige ja sündikaadi juht Kristjan Raude. “Ka investoritel on ootused endiselt kõrgel ja otsime järgmist regiooni edulugu. Vaadates võistluse finalistide taset võib öelda, et õige tiimi, suunamise ja toetusega on nii mõnelgi neist järgmise ükssarviku potentsiaali,” lisas Raude.

13. augustil osalevad 10 finalisti Startup Wise Guys’i intensiivses töötoas, kus lihvivad enda esitlusoskusi ja töötavad ettevõtte ärimudeli kallal. 14. augustil esitlevad finalistid enda äriideed EstBANi investoritele, kes valivad välja TOP 5 ettevõtet, kes jätkavad võistlemist 200 000 eurose investeeringu ja 10 000 eurose rahalise auhinna nimel. Lisaks saab võitja 10 000 dollari väärtuses AWS teenuseid Cloudvisorilt ja 2000 euro väärtuses juriidilist nõustamist Hedman Partners advokaadibüroolt.

Latitude59 ja EstBANi iduettevõtete võistluse finaal toimub juba 28. augustil Tallinna Kultuurikatlas.

Eesti ja Baltikumi olulisim startup- ja tehnoloogiakonverents Latitude59 toimub tänavu hübriidüritusena 27.-28. augustil Tallinnas Kultuurikatlas ja online’is. Üritus keskendub Eesti ja lähinaabrite startup-kogukondade kaasamisele, idufirmade ja investorite kokkuviimisele ning uuendusena pakume ka spetsiaalselt idufirmadele väljatöötatud mentorlusprogrammi maailmatasemel mentorite ja spetsialistidega. Seekordselt sündmuselt ei puudu ka põnev lavaprogramm koos inspireerivate kõnelejatega nii nii Eestist kui välismaalt.

Latitude59 lavaprogrammi kohta leiab infot siit: https://latitude59.ee/agenda/

Esinejad: https://latitude59.ee/agenda/speakers/

Mentorid: https://latitude59.ee/agenda/mentors/

Latitude59 sündmus on kohandatud vastavalt avalikele üritustele kehtivatele juhistele, et vältida koroonaviiruse levikut. Korraldusmeeskond on pidevas suhtluses nii valitsusasutuste kui terviseametiga ning külalistele on kohapealseks osalemiseks koostatud käitumisjuhised, et tagada kõikide osalejate turvalisus.