Koroonajärgne nutikell võib mõõta ka kehatemperatuuri

Kuigi uued aktiivsusmonitorid ja nutikellad saavad lisaks pulsimõõtmisele aina juurde ka muid funktsioone nagu näiteks elektrokardiogramm (EKG), vererõhu mõõtmine, vere hapnikusisaldus või UV kiirguse tase, siis koroonajärgses maailmas on tekkinud vajadus ka jooksvalt kehatemperatuuri mõõta. Kas kehv enesetunne on lihtsalt väsimusest või hakkab juba ka palavik tõusma? Uued nutikellad annavad sellest kohe märku. Kui oled minemas reisile, siis võidakse paljudes kohtades kehatemperatuuri mõõta ja kui on tekkinud palavik, tähendab see isolatsiooni. Parem siis juba ise varakult teada saada ja kodus püsida.

Odavatest, alla 30-eurostest aktiivsusmonitoridest leiab juba päris mitmeid selliseid, mis kehatemperatuuri mõõdavad. Täpsus on küll erinev, aga allpool olevas testivideos on juba testitud mõndasid. Kuus nutikella maksavad kuuest eurost paarikümne euroni ning näitavad lihtsast LED-numbrinäidust värvilise paljude kujunduste seast valitava sihvreplaadini.



Kuus testitud pulsikella-aktiivsusmonitori näitasid kõik veidi erinevalt normaalset kehatemperatuuri, tulemused erinesid lausa mitme kraadi võrra. Kui on öeldud, et palavikuga peab kodus püsima, siis peaks kell käe peal kiirelt teada andma, millal haigus on tabanud. Täpsemate mudelitega on sellest abi ka. Pigem tundus, et mõned odavamad näitasid tavalisest veidi madalamat temperatuuri, üks ka pisut kõrgemat.

Mõõtmise täpsus sõltub väga palju ka sellest, kui tugevalt on kell randmele kinnitatud ja kui kaua käe peal olnud. Kui kell on kogu aeg käel ja rihm ei loksu, saab ka kõige adekvaatsema näidu. Kui rihm loksub või on kell just käele pandud, siis ongi näit õigest madalam ehk mõõdetakse jahedamat.

Siiski võib normaalse, 36,6-kraadise kehatemperatuuriga saada erinevatel kelladel 34-37 kraadi.

Millist võtta? Siin on kolm praegu soodsalt saadaval ja videos testitud nutikella, mis mõõdavad kehatemperatuuri:

KUMI GW16T Upgraded Smart Temperature Detection (avapildil) - ümmarguse sihverplaadiga, testitutest ilmselt kõige täpsem ja õhukese metallkorpusega. Hind 20,6 eurot .

(avapildil) - ümmarguse sihverplaadiga, testitutest ilmselt kõige täpsem ja õhukese metallkorpusega. . M4 Smart band - värviekraaniga kompaktne ja lihtne aktiivsusmonitor, mis mõõdab ka temperatuuri, kuid mõõtis testis kõige madalama näidu. Aku kestab 10 päeva. Hind 6 eurot .

- värviekraaniga kompaktne ja lihtne aktiivsusmonitor, mis mõõdab ka temperatuuri, kuid mõõtis testis kõige madalama näidu. Aku kestab 10 päeva. . V8 Smart Band Watch - punaste LED-numbritega kell, mis näitab vaid kellaaega ja temperatuuri, kuid aku kestab see-eest 90 päeva. Hind 6 eurot.

