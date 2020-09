Samsung avalikustas virtuaalsel pressikonverentsil kolme seadet korraga laadiva juhtmevaba laadija

Samsung avalikustas oma virtuaalsel tehnoloogiakonverentsil „Life Unstoppable“ rea uusi seadmeid, mille hulgast leiab näiteks juhtmevaba laadija Wireless Charging Trio, mis suudab korraga laadida kolme erinevat seadet. Lisaks toob ettevõte turule uue aktiivsusmonitori Galaxy Fit2 ja rea koduseadmeid.

„Kuigi meie suuremad suvised tooteuudised on juba avalikud, siis arendame jätkuvalt mitmeid teisi tootevaldkondi. Näiteks on paljudele inimestele kindlasti kasulik areng juhtmevaba laadija Wireless Charging Trio, millega saab korraga laadida isegi kolme erinevat seadet. See on oluline, kuna inimestel on tänapäeval juba palju vidinaid, mida saab juhtmevabalt laadida. Näiteks mobiil, nutikell ja kõrvaklapid,“ sõnas Samsung Eesti mobiilidivisjoni juht Antti Aasma.

Uue laadija vasakul küljel on kaks laadimisosa, mis sobivad nutitelefoni või kõrvaklappide juhtmevabaks laadimiseks ning selle paremal küljel on spetsiaalne ümar kumerus, kuhu saab mugavalt asetada nutikella. Laadija toetab Samsungi 15W laadimist ning sellega saab laadida kõiki seadmeid, mis toetavad Qi laadimisstandardit.

Lisaks sellele näitas Samsung konverentsil uut aktiivsusmonitori Galaxy Fit2, mis on ennekõike suunatud spordihuvilistele.

„Kui meie nutikellad Galaxy Watch3 ja Galaxy Watch Active2 on mõeldud neile, kes otsivad nutikella, millega saaks vajadusel ka sportida, siis Galaxy Fit2 on ennekõike sportlastele. Seetõttu on seade võrreldes kelladega kergem ja selle aku peab kauem vastu. Mõistagi pakub monitor kõikvõimalikke treeningu jälgimise funktsioone, mida Samsungi kantavate seadmete kasutajad neilt ootavad,“ selgitas Aasma.

Samuti näitas Samsung konverentsil ettevõtte uut keskklassi nutitelefoni Galaxy A42 5G, mis on esimene A-seeria telefon, millele on lisatud kiire 5G võimekus. Telefonil on 6,6-tolline Super AMOLED ekraan ja uuendatud kaamerasüsteem, mis toob telefonile olulisemad kaamerafunktsioonid Samsungi tipptelefonidelt.

Uued koduseadmed

Koos mobiiliseadmete kõrval esitles Samsung ka uusi kodumasinaid.