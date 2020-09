Samsungi telerid said silmasõbralikkuse auhinna

Samsungi QLED tehnoloogiaga 8K ja 4K telerid pälvisid kahelt erapooletult testimis- ja uurimisfirmalt mitu olulist sertifikaati, kuna on vaataja silmi võimalikult vähe kahjustavad ehk silmasõbralikud.

Ettevõte Underwriters Laboratories (UL) andis teleritele fotobioloogiliste riskideta LED tulede märgise ning ettevõttelt Verband Deutscher Elektrotechniker (VDE) saadi silmasõbralikkuse sertifikaat.

Mõlemad organisatsioonid testisid Samsungi 65Q900T 8K ja 65Q90T 4K mudelit, mis on Samsungi kõige eredamat pilti näitavad telekad ning testides uuriti nende sinise valguse, ultraviolett- kui infrapunakiirgust.

„Lihtsalt kokku võttes näitavad testid, et kuigi meie telekad on näitavad eredat pilti, mida on hea vaadata isegi erksa päikesevalguse käes, on need sellele vaatamata silmi võimalikult vähe kahjustavad,“ selgitas Samsung Eesti koduseadmete valdkonna tootekoolitaja Alari Pennar.

Lisaks kinnitas Pennar, et Samsungi telerite arendustöös pööratakse praegu ja edaspidi maksimaalselt tähelepanu nende turvalisusele ja meeldivale kasutuskogemusele. Mainitud sertifikaadid teevad Samsungist maailma esimese ettevõtte, kelle QLED telekate LED tehnoloogiast ei tulene fotobioloogilisi riske.