Teadus- ja ärilinnakus Tehnopol avas uksed Eesti esimene müüjavaba nutipood

Tehnoloogia- ja tarkvaraettevõtte ühise arendustegevuse tulemusena avatakse Teadus- ja ärilinnakus Tehnopol IT-lahendustest pungil iseteeninduslik kauplus - Aiotexi nutipood, kus kliendi tuvastamine, virtuaalne assistent ja masinõppel põhinev videoanalüüs võimaldavad klienditeenindajavaba müügikeskkonda.

Kogu külastus on kliendi jaoks automatiseeritud. Poodi sisenemiseks tuvastatakse isik Smart-ID või Mobiil-ID abil ning küsitakse nõusolekud info töötlemiseks, seejärel avab pood automaatselt ukse. Sisenemisviis on tehtud nii tehniliselt kui juriidiliselt läbipaistvaks ja usaldusväärseks nii ostleja kui kaupmehe jaoks – kaupmees ei pea muretsema pahatahtliku külastaja pärast ning külastaja on andnud siduva lubaduse käituda lugupidavalt.

Kauplusesse on paigaldatud ka kaasaegne virtuaalne assistent – abi saamiseks luuakse videosild poe külastaja ja operaatori vahel. Nii saab üks inimene teenindada mitut kassat või poodi ning välditakse ka inimestevahelist kontakti. Kogu pood on pideva kaamerate jälgimise all. Masinõppel põhinev videoanalüüs annab võimaluse kaupmehel distantsilt jälgida inimeste arvu poes ning tulevikus fikseerida, kui palju ja milliseid tooteid võttis ostleja riiulilt.

Poe kontseptsiooni loonud riist- ja tarkvaralahenduste loomisega tegeleva Aiotexi asutaja ja juht Urmas Eero on rahul kiirusega, millega innovaatiline lahendus püstitati. „Idee tekkimisest poe avamiseni kulus meil kõigest kolm nädalat. See on suurepärane näide, et kui kõik osapooled on huvitatud ja motiveeritud, saab tehnoloogiline innovatsioon sündida imekiiresti,“ ütles Eero.

Nutipoes tarkvaralahenduste arendamisega tegeleva Novater Solutionsi tegevjuht Jukka Halttunen näeb poel suurt potentsiaali: „Oleme loonud ja edasi arendamas midagi ainulaadset – uued lahendused võimaldavad meil arendada e-kaubandust ja kõigutada traditsioonilise jaekaubanduse toimimise põhimõtteid.“

Tehnopoli äriarendusjuhi Martin Goroško sõnul oodatakse linnakusse pidevalt uusi ettevõtteid oma innovaatilisi lahendusi testima. „Innovatsiooni rakendamise eelduseks on julgus eksida ja valmidus agiilselt reageerida. Tehnopol on täpselt see koht, kuhu tulla nii eksima kui õnnestuma. Tunneme väga head meelt, et Aiotexi nutipoe kontseptsioon nii edukalt välja on kukkunud,“ ütles Goroško.

Iseteeninduslik kauplus on avatud iga päev kell 9-18 aadressi Teaduspargi 3/1 teadus- ja ärilinnaku Tehnopol keskväljakul Mustamäel. Poest on võimalik osta esmatarbekaupu.