Eesti idufirmad saavad kandideerida oma rakenduste testimisele Euroopa esimeses 5G võrgus

Ehkki 5G meil veel ei tööta, saab juba praegu hakata välja töötama 5G lahendusi. Juhtiv Šveitsi telekommunikatsiooni- ja IT-ettevõte Swisscom ühendab jõud Ericssoni ja Qualcomm CDMA Technologies GmbH-ga, et selgitada välja maailma kõige innovaatilisemad 5G rakenduste kallal töötavad idufirmad ja arendustiimid. Konkursil Swisscom StartUp Challenge valitakse viis võitjat, kes kutsutakse 2021. aasta kevadel Šveitsis toimuvale Exploration Week’ile. Seal saavad võitjad põhjalikult katsetada oma prototüüpe Swisscomi 5G võrgus ning viia need uuele tasemele.

Võitjad saavad ligipääsu Swisscomi 5G laborile, ettevõtte käitatavale võrgule ja 5G seadmetele ning neile on toeks Ericssoni, Qualcomm CDMA Technologies’i ja Swisscomi eksperdid ja mentorid. Avalduste esitamise tähtaeg on 11. oktoober 2020, teatas Swisscom.

5G kui mobiilside kõige uuem põlvkond avab terve rea uusi võmalusi tänu 5G ülimalt kiiretele ja töökindlatele ning lühema latentsusajaga ühendustele. Üle maailma konkureeritakse ägedalt uute võrkude rajamise nimel, et saada sellest tehnoloogiast kasu võimalikult varajases staadiumis. Aprillis 2019 oli Swisscom Euroopa esimene – ning maailma viies - telekomiettevõte, kes käivitas oma 5G võrgu ning jätkab pidevalt selle laiendamist. Konkursi võitjatele tuleb selle teenuse varajane käivitamine kasuks: Swisscom ühendab jõud Ericssoni ja Qualcomm CDMA Technologies’iga, et käivitada Swisscom 5G Startup Challenge ning kutsub võitjaid oma rakendusi ulatuslikult testima toimivas 5G võrgus ning viima need uuele tasemele.

Alates 2013. aastast toimuv Swisscom StartUp Challenge keskendub tänavu ainult 5G-le ning esimest korda on see avatud idufirmadele ja arendustiimidele üle maailma. Viimase seitsme aasta jooksul on võistluse võitjad - nende seas on Ava, Exeon Analytics, Futurae ja Sentifi –, reisinud Silicon Valley’sse, kus osalesid nädalases kiirendiprogrammis. Tänavu kutsuvad Swisscom ja partnerid võitjad üheks nädalaks Šveitsi, kus neil on võimalus Swisscomi võrgus läbi viia mobiilside uusima põlvkonna rakenduste ulatuslikku testimist ning viia need uuele tasemele.

Ekspertteadmiste kogumine ja Šveitsiga tutvumine

Konkursile oodatakse tervest maailmast idufirmasid ja arendustiime, kes tahavad rakendada 5G potentsiaali ning on juba välja töötanud toote või prototüübi. Osalemisest tuleb teatada 11. oktoobriks 2020 aadressil www.swisscom.com/5gstartupchallenge. Kümme kõige huvitavamat rakendust jõuavad detsembris 2020 toimuvasse finaali. Esimesed viis 5G valdkonna innovaatorit reisivad märtsis 2021 Šveitsi, kus nad saavad nädala jooksul teha katsetusi Swisscomi 5G laboris, paljudes asulates ja piirkondades ning ka rongides kogu võrgu ulatuses. Neid toetavad igal sammul Ericssoni, Qualcomm CDMA Technologies’i, Venturelabi and Swisscomi mentorid ja eksperdid ning neil avaneb võimalus mõttevahetuseks tippettevõtjate ning riskikapitalistidega. Lisaks saavad võitjad tutvuda Šveitsiga ja külastada juhtivaid globaalse haardega asutusi nagu näiteks Zürichis asuvat tehnoloogiainstituuti ETH ja EPFL-i Lausanne’is ning kohtuda ettevõtlus- ja tehnoloogiavaldkonna teerajajatega. Swisscom katab kõik külastuse kulud.

Mobile World Congressi külastamine 2021. aastal

Novembris 2020 toimub ka avalik parima rakenduse valimine. Hääletuse võitnud idufirma või arendustiim kutsutakse 2021. aastal Barcelonas toimuvale Mobile World Congressile.