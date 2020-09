Lõuna-Koreas kõige hinnatuma brändi 360 robottolmuimejad said sügiskoristuse soodushinna

(Sisuturundus)

Septembri lõpuni on Gearbestis brändi 360 robottolmuimejad väga soodsa hinnaga. Meie sellist brändi väga ei tea, aga tegemist on Hiina tootjaga, kes saanud Lõuna-Korea kõrgeima kliendirahulolu-auhinna. Lisaks on 360 robottolmuimejad saanud Hiinas parima tehisintellekti auhinna.

Robotolmuimejate 360 soodsad hinnad, mis kehtivad 30. septembrini, leiab siit.

Vaatame lähemalt, milliseid mudeleid praegu tasub hea hinnaga osta. Kohati on soodustused kuni 45%.



360 S6 Pro (hind praegu 386 € 653,92 € ehk -41%) on varustatud lasernavigatsiooni ehk LIDARiga, mobiiliäpist saab joonistada puhastatavate alade kaardi ja tehisintellekt otsib välja parimad teekonnad, et kõik kõige kiiremini puhtaks saaks.

Võimsust on tolmuimejal 2200 Pa ja 5200 mAh akust piisab kuni 300-ruutmeetrise elamise jaoks. Märgpuhastuseks on lisaks olemas ka 200 ml veemahuti.