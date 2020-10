Kuidas valida oma kööki sobiv õhupuhasti?

Foto: Pexels.com

(Sisuturundus)

Moodsates kodudes kohtame üha tihedamini avatud kööke. Köök elutoa osana on populaarne mitmetel põhjustel. Avatud köögis on mugav koos perega kokata, ruum on avaram ja funktsionaalsem.

Avatud köögil on ka mõned miinused, peamiselt köögist eralduvad lõhnad ja tekkiv rasv. Söögitegemise lõhnad imbuvad kergesti kangastesse, aja jooksul hakkab lõhnama nii diivan kui kardinad. Samuti lendub õhus olev rasv erinevatele pindadele, mistõttu haakub sinna kergemini tolm ja mustus.

Olenemata, kas tegemist on avatud köögiga või mitte, ei tasu alahinnata õhupuhasti tähtsust. Õigesti valitud ja funktsionaalsed kodumasinad teevad köögis veedetud aja oluliselt meeldivamaks ning hoiavad pikas perspektiivis raha ja aega kokku. Hästi toimiv õhupuhasti hoiab sinu köögi puhta ja tervislikuna ning köögis on mõnus ka niisama aega viita. Enne, kui teed otsuse, milline õhupuhasti oma kööki valida, mõtle järgmistele punktidele.

Töömeetod

Õhupuhastite kõige suurem erinevus on töömeetodis. Seade saab töötada kas siseringluse või välisringluse põhimõttel. Kui sinu köögis puudub ventilatsioonitoru, saad valida siseringlusega töötava õhupuhasti.

Enamasti puhastavad siseringlusega töötavad õhupuhastajad õhku söefiltri abil, seda tuleb aja jooksul vahetada. Sellised õhupuhastid on soodsamad ja töötavad tihti vaiksemalt, aga miinuseks on efektiivsus.

Välisringluse puhul suunab õhupuhasti õhu korterist või majast välja. Ka sellisel juhul tuleb siiski jälgida ventilatsioonitoru pikkust, see ei tohiks olla pikem kui 5 meetrit ja nurkade puhul vähem.

Välimus

Kõige populaarsemad õhupuhastid on integreeritavad õhupuhastid. Neid on kahte tüüpi, täisintegreeritud ja teleskoop tüüpi. Täisintegreeritud õhupuhastid on märkamatud ja sobivad ka väga nõudlikule maitsele, see ei varjuta sinu köögimööblit.

Teleskoop õhupuhasti eeliseks on see, et need võimaldavad õhupuhasti kappi vähesel määral siiski kasutada, näiteks maitseaineriiulina. Kuid mitte kõik ei soovi õhupuhastit kappi peita – stiilsed kamina või saare tüüpi õhupuhastid täiendavad ideaalselt valitud köögimööblit. Kaminatüüpi õhupuhasti paigaldatakse seinale või lakke ja saare tüüpi õhupuhastid sobivad suurepäraselt köögisaare kohale.



Foto: Pexels.com

Jõudlus

Lisaks tööpõhimõttele ja välimusele on oluliseks seadme jõudlus. Tõmbevõimsus näitab, mitu kuupmeetrit õhku suudab õhupuhasti ühes tunnis puhastada. Sobiva näitaja saab välja arvutada köögi ruumala alusel – köögi pikkus x laius x kõrgus.

Sobiv tõmbevõimsus on vähemalt 10 korda tunnis. Näiteks, kui sinu köögi ruumala on 30m3, siis tõmbevõimsus peaks olema vähemalt 300m3. Kui valid kööki liiga madala tõmbevõimsusega seadme, ei puhasta see õhku piisavalt kiiresti ja lõhn ning rasv lenduvad laiali.

Filtrid

Filtrite vahetamine võib olla keeruline ja kulukas. Kui söefilter iseloomustab siseringlusega õhupuhastajat, siis ka teiste seadmete rasvafiltrid vajavad puhastamist. Mida lihtsamini ja kiiremini see käib, seda mugavam. Näiteks võiks filter olla nõudepesumasinas pestav.

Müra

Kõik õhupuhastid teevad häält, aga müratase erineb küllaltki palju. Näiteks 40 dB õhupuhasti on suhteliselt vaikne, aga müratase 60-70 dB võib avatud köögi puhul juba häirima hakata. Müratase sõltub ka ventilatsiooni toru pikkusest, lühema toru puhul peab mootor vähem tööd tegema ja on vaiksem.

Laius

Õhupuhasti ei tohiks olla kitsam kui pliidiplaat, siis see lihtsalt ei saa kõiki tekkivaid lõhnu ja eralduvat rasva endasse tõmmata. Seetõttu on kõige populaarsem õhupuhasti laius 60 cm, aga on ka laiemad, isegi rohkem kui meetri pikkuseid seadmeid.

Köögi planeerimist alusta õhupuhastist. Korralikult töötav õhupuhasti hoiab ruumi puhta ja meeldivana. Õhupuhastite valik on väga suur ja isegi ventilatsioonitoru puudumine ei ole takistuseks. Moodsaid õhupuhasteid saab peita köögimööbli sisse või eksponeerida kui disainielemente. 1a.ee veebipoes on suur valik õhupuhasteid igale maitsele!