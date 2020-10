Milline Nintendo konsool on sinu jaoks parim valik?

Foto: Freepik.com

(Sisuturundus)

Soovid osta Nintendo mängukonsooli, kuid ei oska valida? Mõlemal mudelil on omadusi, millele tähelepanu pöörata. Räägime valikutest lähemalt, loe edasi!

Enne ostu sooritamist võrdle Nintendo Switch ja Lite mudeleid

Kõikehõlmav Switch algne mängukonsool

Algne Nintendo Switch mudel on suurepärane kõikehõlmav valik, mis pakub mängimiseks erinevaid võimalusi nii kodus kui reisile kaasa võttes. Seda versiooni iseloomustavad tipptasemel tehnilised andmed ja kvaliteet.

Üks kontroller või kaks, vertikaalselt või külgsuunas, liikumisseadised või nupud ... Joy-Con ja Switch pakuvad paindlikkust. Mängud ärkavad justkui ellu hõlpsasti kasutatavate juhtimisseadmete ja HD-vibratsiooni kaudu - igasse Joy-Conisse on sisseehitatud vibratsioonifunktsioonid.

Uuendatud versioon on täiesti identne algse Switchiga, välja arvatud see, et selle aku kestvus on palju parem. Konsool pakub umbes 4,5 kuni 9 tundi mänguaega.

Eemaldatavad Joy-Con kontrollerid

Dokitud-, pihuarvuti- ja lauarežiimi võimalus

Kaasas dokkimisjaam ja HDMI-kaabel

Sisseehitatud 32GB mälu

6,2-tolline puutetundlik ekraan

Kolm võimalust mängimiseks:

TV - ühenda konsool teleriga ja mängi kogu pere või sõpradega oma elutoas.

Lauapealne - kui telerile juurdepääs puudub, saad sa paigutada ekraani lauale ja haarata kätte mängupuldi. Anna teine pult sõbrale, et võistelda omavahel või mängida erinevaid co-op ülesandeid.

Kaasaskantav - konsool on sinuga kõikjal kaasas, et saaksid alati osa võtta kõige põnevamatest seiklustest.

Mitmikmängu võimalused:

Kohalik mitmikmäng - mängijad saavad sünkroniseerida kuni 8 konsooli, et võistelda omavahel või läbida co-op ülesandeid.

Mitmikmäng võrgus - tasulise teenusega liitumisel saad mängida teiste mängijatega üle maailma. Tellijad saavad nutirakenduses kokku leppida kindlaid kellaaegasid, kohtuda ooteruumides või kasutada mängu ajal häälsuhtlust.

Spetsiaalselt kaasaskantav Lite mudel



Switch Lite versioon on loodud spetsiaalselt selleks, et seda oleks mugav kaasas kanda. Selle parameetreid on Nintendo Switch mudeliga võrreldes muudetud oluliselt käepärasemaks. Lite on väiksem, selle ekraani on vähendatud ja seade on õhem. See ei sisalda Joy-Con kontrollerite komplekti, kõik juhtnupud on seadme peal. Samuti ei ole dokitud- või lauaarvuti režiimi. Komplektis pole HDMI-kaablit ega ka tugialust.

Lite mudel sobibki eelkõige mängurile, kes liigub palju ringi ja soovib, et meelelahutus oleks temaga alati kaasas.

5,5-tolline puutetundlik ekraan

Kompaktne ja kerge

Sisseehitatud kontrollerid

Sisseehitatud 32GB mälu

Bluetooth, USB ja Wifi liidesed

Kumba konsooli siis eelistada?

Lõpliku valiku tegemisel jõuamegi tagasi esimese küsimuseni – milleks mängukonsooli vajad? Kui soov on soetada mäng, mis pakuks kodus maksimaalset meelelahutust, siis on Nintendo Switch mudel parim valik. Kui aga otsid varianti mängida oma lemmikmänge kõikjal, kuhu satud, siis sobib sulle kompaktsem Lite versioon.

Kindlasti mängib rolli ka hind – Switch algne mudel on Lite versiooniga võrreldes 100-150 eurot kallim. See hinnavahe on aga mõistetav, kuna Switchi lisafunktsioonid pakuvad tõepoolest oluliselt rohkem võimalusi.

Lite puhul võib arvestada ka sellega, et konsooli korpus on n-ö kaasas kandmiseks loodud. See on tugevam ning peab paremini vastu. Samuti on plussiks see, et kõik kontrollerid on integreeritud, mis tähendab, et erinevate osade kaotamine on välistatud. Mäng on alati kompaktselt sinuga kaasas.

Hea meelelahutus on oluline meile kõigile – nii lastele kui täiskasvanutele. Nintendo Switch pakub võimalust mängida nii üksi, pere kui sõpradega. 1a.ee nutipoes on mängude valik tohutu, sobiva leiab igaüks. Soeta endale sobiv konsool ja meelepärased mängud ning luba täiuslik meelelahutus oma ellu juba täna!