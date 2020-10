Mis on soundbar ehk ribakõlar ja kuidas seda valida?

Foto: Pexels.com

(Sisuturundus)

Eestlased on tõeline telerirahvas. Uuringud näitavad, et üle poole meie rahvuskaaslastest vaatab televiisorit iga päev ja iga viies veedab selle ees rohkem kui kolm tundi. Uute telerite hinnad on oluliselt langenud ja on seetõttu kättesaadavad kõigile soovijatele. Üha moodsamate nutiteleritega saab lisaks tavakanalitele vaadata voogedastusplatvome, kuulata muusikat ja surfata internetis.

Telerist on saanud tõeline multimeediakeskus meie elutoas. Kuigi pilt muutub üha teravamaks ja tundub, et tegevus toimub otsekui meie keskel, on ka kõige kaasaegsematel teleritel üks puudus ja selleks on hääl. Uudiste vaatamisel ei pruugi sind teleri kõlaritest kostuv heli häirida, aga kui soovid tõeliselt nautida põnevat filmi või kontserti, jääb enamike telerite sisseehitatud kõlaritest väheks. Professionaalsed kõlarid on kallid ja võtavad elutoas palju ruumi, heaks alternatiiviks on soundbar ehk ribakõlar.

Enamik ribakõlareid on kitsa voolujoonelise disainiga ja jäävad peaaegu märkamatuks. Neid saab paigutada nii teleka alla kui seinale. Sõltumata oma väikesest kujust suudab ribakõlar luua tõeliselt nauditavaid helielamusi. Ribakõlari valimiseks oleme koostanud lihtsa juhise.



Ribakõlari suurus mängib olulist rolli

Kõlari valimisel alusta selle suurusest – see ei tohiks olla laiem kui sinu telekas. Ribakõlareid ehk soundbare valmistatakse väga mitmes mõõdus, sobiva seadme leiab nii väikese kui suure teleka kaaslaseks. Interjööri sobimiseks lähtu ribakõlari puhul teleka paigutusest, kui see asub seina peal, paiguta ka ribakõlar seinale.

Hea ja mugav variant on telekas paigutada ribakõlari peale. Selle puhul jälgi, et ribakõlar kannataks teleka raskust ja sobiks selle jalgadega. Ribakõlar peab kindlasti olema teleka läheduses, et ei moonduks heli tekkimise suund.

Helielamus sõltub tähtsatest numbritest

Ribakõlarite puhul on oluline näitaja selle number, näiteks 2.1. See tähendab, et sellisel ribakõlaril on lisaks kõlaripaarile ka bassikõlar. Numbrid märgistavad kanalite arvu ja bassikõlari olemasolu. Kui teine number on 0, siis bassikõlarit ei ole. Mida rohkem kanaleid, seda rohkem kõlareid ja parem helipilt.

Näiteks ribakõlar 5.1 tähistab juba surround soundi ehk see loob 360-kraadise helipildi kuulaja ümber. Kui esimeseks numbriks on lausa 7, tähendab see, et heli suunatakse ka lakke. Kanalite arvule lisaks ei tasu unustada bassikõlari tähtsust, see annab helile sügavuse. Kõige mugavam ja lihtsam on, kui bassikõlar on ühendatav wifiga.

Ribakõlari ühendamiseks on mitmeid võimalusi

Ribakõlarit saab seadmega enamasti ühendada hdmi juhtme, optilise kaabli või juhtmevabalt (Wifi / Bluetoothi abiga). Kindlasti leiad ribakõlarite valikust sobiva ühendusega seadme. Selleks uuri, millist ühendust vajab sinu telekas. Hdmi kaabli või optilise juhtmega ühendatud helisüsteem toimib enamasti viiteta ja telekas ning kõlar töötavad sünkroonis.

Üha populaarsemaks muutub juhtmevaba ühendus, nii saab kerge vaevaga ribakõlarisse ühendada peale teleri nii telefoni, tahvelarvuti kui muu seadme. Sellisel juhul ei pea peitma ka juhtmeid ribakõlari tagant. Ribakõlari hind ei sõltu selle ühendusvõimalusest. Juhtmevabu ribakõlareid leidub ka soodsamate mudelite seast.

Ribakõlari kasutamine on lihtne

Ribakõlarit saab tihti juhtida teleka enda puldiga, neil on sisseehitatud infrapuna liides. Siiski saab selleks soovi korral kasutada ka ribakõlari enda pulti. Lülita telekas sisse ja naudi uut helielamust.

Soundbar ehk ribakõlar on soodne alternatiiv professionaalsetele kõlaritele. Neid on ülimalt lihtne olemasoleva teleriga ühendada ja sealt kostuv heli parandav oluliselt teleri vaatamise kvaliteeti.