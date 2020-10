Värske uuring paljastab peapõhjused, miks inimesed kaugtööd eelistavad

Rahvusvaheline sõltumatu uuringufirma KRC viis läbi Microsofti tellitud töökultuuri ja äriettevõtete efektiivsuse korrelatsiooni analüüsiva uuringu, mille eesmärk oli välja selgitada, kuidas saavad ettevõtted motiveerida töötajaid ajal, mil kaug- ja hübriidtöö saab uueks normaalsuseks.

Ühe põhilise positiivse uurimistulemusena tuli välja, et kaugtöö eelisena nähakse paremat tootlikkust. Negatiivsena toodi välja, et kaugtöö tulemusena on ettevõtted vähem innovatiivsed. Üleminek harjumuspärasest 9st 5ni kontorikeskkonnast uude reaalsusesse tekitab paljudes meeskondades tunde, et nad ei ole nii tihedalt seotud ja on teistest eemal. Ehkki individuaalne tootlikkus tundub tugev, nähakse tegevustes innovatsiooni langust.

Lisaks tuli välja, et nii juhid kui ka töötajad ei soovi kriisist väljumisel naasta enam vanade tööviiside juurde.

Selgus, et peamiselt on ettevõtete juhtide fookuses hübriidse töökorralduse kohandamine. Prioriteetide kohta küsides vastas 95% juhtidest, et tööviiside muutmise eesmärk on areneda uuenduslikumaks ja paindlikumaks.

Uuring kaardistas kolm peamist suunda hübriidtööle üleminekul:

Võrreldes eelmise aastaga (14%) on paindlikuma töökorralduse peale üle läinud 76% firmadest.

88% ärijuhtidest usub, et nende firmades jääb hübriidne töökorraldus püsima pikaks ajaks

Firmade juhid näevad hübriidtöö eeliseid nii tootlikkuses kui ka efektiivsuses: 83% juhtidest leiab, et nende ettevõtted olid vähemalt sama tootlikud kui varem ja 56% näeb hübriidtöö eelisena kulude kokkuhoidu.

Uuring formuleeris äriinnovatsiooni mõjutavad peamised tegurid ja väljakutsed. Suurim väljakutse, millega ettevõtted paindlikumate tööviiside poole püüeldes silmitsi seisavad, pole seotud tehniliste lahendustega, vaid töökultuuri säilitamisega. Inimeste kolm peamist väljakutset kaugtöö tegemisel on järgmised:

produktiivse töökultuuri säilitamine meeskonna sidusus toimetulek kasvanud eraldatusetundega

39% juhtidest tunnistab, et suureks väljakutseks on ka tugeva ja ühtse meeskonnavaimu loomine.

Viis peamist põhjust, miks töötajad naudivad kaugtööd, on järgmised:

Vabam riietus (69%) - ei pea järgima etiketti ja riietuma korrektselt, tööd võib teha ka mugavates riietes Personaalne tööruum (49%) ehk tööd tehakse seal, kus tahetakse ja töökoht kujundatakse vastavalt enda maitsele Rohkem aega hobide jaoks (47%) Kõik vajalik on olemas, ei pea muretsema, et midagi koju jäi (36%) Tööd saab teha lemmiku seltsis (28%)

Uuring viidi läbi augustikuus 15 riigis: Austrias, Belgias, Taanis, Soomes, Prantsusmaal, Saksamaal, Itaalias, Iirimaal, Hollandis, Norras, Portugalis, Hispaanias, Rootsis, Šveitsis ning Suurbritannias.

Uuring viidi läbi 15 Euroopa riigis ja kokku küsitleti ligikaudu 9000 respondenti, kelle seas olid nii juhid kui ka töötajad. Igas riigis oli esindatud ca 600 respondenti. Uuringus osalenud vastajad töötasid ettevõtetes, kus on vähemalt 250 töötajat. Uuringu tellis Microsoft.