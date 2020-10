Autode tulevik on elektriline - aga kui kiiresti see tulevik tuleb?

(Sisuturundus)

Elektrisõidukite (ES) revolutsioon kiireneb, kuid väga kaugele ei saa see minna vajaliku taristu ja tehnoloogiata. Kui mõtlemine muutub fossiilsetest kütustest täielikult elektriliseks, tulevad nähtavale helgema ja optimistlikuma maailma nägemused. Ühendkuningriigi valitsuse lubadus keelustada kõigi uute mitteelektriliste autode, sealhulgas bensiini-, diisel- ja hübriidsõidukite müük aastast 2035, rõhutab püüdlust lõpetada riigi panus kliimamuutustesse aastaks 2050. Ettevõtted, näiteks Jaguar, panustavad palju keskenduvad elektrisõidukitele.

Nõudlus elektriautode järele kasvab Ühendkuningriigis ja pistikuga autode registreerimine kasvas aastatel 2013–2018 enam kui 160 000 võrra. Kuna elektrifitseerimistööstuse väärtus on 2025. aastaks hinnanguliselt üle 6 miljardi naela (7,8 miljardit USA dollarit), on järgmine kümnend täis tohutuid võimalusi.

Elektrilised mootorsõidukid jäävad peavoolu äärealadele seni, kuni professor David Greenwoodi sõnul pakutakse tarbijatele midagi, mis teeks tavasõidukite kasutatavuse, mugavuse ja taskukohasuse võimalikuks juba täna.

Inimesed ei osta tänapäeval elektriautosid seetõttu, et need on liiga kallid, akude kestvuse osas on skeptitsism ja seetõttu on laadimispunktide regulaarsuse ja töökindluse kohta küsimusi. Praegused oma klassi parimad tehnoloogiad suudavad rahuldada väikese protsendi kasutajate vajadusi ja võtmetähtsusega on vajadus kavandada tõhus akude laadimise taristu. Hea uudis on see, et infrastruktuur paraneb tänu sellistele ettevõtetele nagu Jaguar ja erinevatele uutele alustavatele idufirmadele.

Idufirma char.gy on välja töötanud tehnoloogia, mis võimaldab juhtidel oma auto lihtsalt laternaposti ühendada. Ettevõte lõi uue elektrisõidukite laadimispunkti toote, mida saab hõlpsasti paigaldada olemasolevatele laternapostidele. Paigaldamine ei vaja täiendavat toiteallikat ega mingeid pinnasetöid.

Jaguar pakub 3 tüüpi elektrimootori tüüpi, mis võimaldab inimestel valida oma vajadustele sobivaima elektrisõiduki.

KOLM JAGUARI ELEKTRIMOOTORI TÜÜPI:

Täielikult Elektriline Mootor

Ainult elektrimootorite ja aku jõul töötav täiselektriline jõuülekanne tagab peaaegu vaikse sportautode jõudluse ilma väljalasketoru heitmeteta.

Pistikühendusega hübriid (PHEV)

Kombineerides bensiinimootorit elektrimootoriga, annavad Jaguar PHEV-d paindlikumat lähenemist. Kasutades elektrimootorit lühikesteks sõitudeks ja bensiinimootorit pikemateks sõitudeks.

Kerge Hübriidmootor (MHEV)

MHEV-i rafineeritud ja elektrifitseeritud jõuülekanne tagab madalama süsinikdioksiidiheite ja parema kütusekulu, mis muudab selle ideaalseks lühikeste linnasõitude pidamiseks.

Autode tulevik on kindlasti elektriline aga kui kiiresti ja lihtsasti see tulevik kätte jõuab sõltub suures osas tehnoloogia ja taristu arengust. Tänu Jaguari ja paljude teiste sarnaste ettevõtete eestvedamisele on väga lühikese aja jooksul toimunud väga suur areng.

Kindlasti on lähiaastatel oodata veel suuremat arengut ning varsti jõuab kätte aeg kus on juba mõttekam osta endale kas täiesti elektriline auto või siis vähemalt hübriidauto. Väga palju on ka inimeste enda teha kui kiiresti elektriliste autode tulevik kätte jõuab.