Enam kui 2500 eestlast võttis osa digioskuste täiendamise kursustest

LinkedIn hakkas sel suvel koostöös Microsoftiga pakkuma digioskusi suurendavaid virtuaalseid koolitusi ja tasuta materjale kodutööd tegevatele inimestele. Eestist täiendas end koguni 2558 eestlast, kokku võttis programmist osa 10 miljonit inimest.

Esimese kolme kuu tulemuste põhjal selgus, et kõige rohkem huvitab õppureid tarkvaraarendaja roll. Sellele järgneb huvi klienditoe ametioskuste vastu ja andmeanalüütiku rolliõpe. LinkedIni majandusgraafik on analüütiline tööriist, mis kaardistab üle 706 miljoni spetsialisti, 55 miljoni ettevõtte, 11 miljoni töökoha, 36 000 oskuse ja 90 000 kooli. Andmed on ainulaadsed, sest võimaldavad jälgida globaalseid trende tööturul, sealhulgas erinevate oskuste, palgamustrite ja töökohtade arengutendentse.

Näiteks on LinkedIni statistika kohaselt 10 kõige atraktiivsemat ja majanduslikult mõistlikumat ametit järgmised:

tarkvaraarendaja

müügiesindaja

projektijuht

IT-administraator

klienditoe spetsialist

digiturundaja

IT-/kasutajatugi

andmeanalüütik

finantsanalüütik

graafiline disainer

Nende ametikohtade vastu on kõige rohkem huvi tuntud, nende kasv on olnud aastate jooksul stabiilne, palk on konkurentsivõimeline ning vajaminevaid oskuseid saab õppida digitaalselt.

Microsoft on veendunud, et uus reaalsus nõuab lisaks üldisele digipädevuste täiendamisele ka inimeste digivõimekuse arendamist, et nad oleksid tööturul konkurentsivõimelised või seoses uue olukorraga valmis täitma kõrgemaid nõudmisi samal töökohal. Sellest tulenevalt ühendasid Microsoft ja LinkedIn jõud, et aidata kuni 25 miljonit inimest, kelle töökohti on pandeemia mõjutanud ja kes soovivad ennast täiendada, et olla valmis kandideerima nõudlikematele tööpakkumistele digitaalsemas majanduses. Selleks pakutakse järgmiseid ressursse:

Tasuta õppematerjale. Juurdepääs tasuta õppematerjalidele 2020. aasta lõpuni ja kogu Microsofti, LinkedIni ja GitHubi tasuta sisule, et aidata inimestel arendada kõrgete nõuetega töökohtade jaoks vajalikke oskusi.

Oskuste ja võimaluste ühendamist. Taskukohase hinnaga juurdepääs tunnustatud sertifikaatidele kuni aasta lõpuni ja ligipääs tasuta võimsatele tööotsimise tööriistadele, mis aitavad vajalike oskuste ja sertifikaatidega inimestel tööd leida.

Andmeid ja analüüse. Andmete kasutamine kõige nõudlikumate oskuste ja töökohtade mõistmiseks.

Kõigile neile ressurssidele on ligipääs aadressil opportunity.linkedin.com.

Initsiatiivi on kirjeldatud Microsofti blogis ja see koondab kõik ettevõtte osapooled ning kombineerib olemasolevaid ja uusi ressursse LinkedInist, GitHubist ja Microsoftist. Materjalidega on võimalik lähemalt tutvuda neljas keeles: inglise, prantsuse, saksa ja hispaania. Madala hinnaga sertifikaate pakutakse aasta lõpuni.

Lisainformatsiooni leiab Microsofti kodulehelt news.microsoft.com/skills.