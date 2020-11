Jõuluostud tuleb sel aastal võimalike tarneraskuste tõttu varasemaks planeerida

Ülemaailmsete tarneraskuste tõttu ja logistikakanalite ülekoormatusest võivad tänavu paljud kuusealused tehnikaseadmetest tühjemaks jääda. Sellepärast tasub tänavused jõulukingiostud varem ära teha.

Elisa seadmete ostujuht Peep Tinnuri ütleb, et paljud tootjad on erinevatest teguritest tulenevalt alaprognoosinud käesoleva aasta neljanda kvartali nõudlust, mis toob kaasa hooajalise toodete nappuse: "Turul on toimunud mitmed muutused, mis antud olukorra on loonud. Esmalt on koroonaviiruse tõttu saanud hoobi erinevate seadmete tootmine ja tarne ning teisalt on olnud leige vastuvõtt ilma Google´i toeta Androiditelefonidele. See paneb kliendid alternatiivide poole vaatama, mille tootjad aga pole nõudluse kasvu oma tootmisprognoosidesse planeerinud."

Ostujuhi hinnangul võivad iga suurtootja riiulid ja laod juba enne jõule üsna hõredad olla nii nutitelefonidest, tahvel-, süle- kui ka lauaarvutitest. "Kõige viimaste prognooside ja tarneinfo kohaselt on meil Eestis nõudlus kindlasti suurem kui tarnemahud ja paljusid uusi tooteid kõigile lihtsalt ei jagu," lisas Tinnuri.

Näiteks on piiratud saadavus juba uute Apple iPhone 12 mudelite ja mitmete uute konsoolide osas, mida paljud jõulukuuse alla kingina sooviksid. Tootjatepoolse alaprognoosi tõttu on mõjutatud nii OnePlusi, LG kui Xiaomi saadavus. Samsungi ametlik kõneisik Eestis Antti Aasma sõnas, et nende ettevõte on kogu Baltikumis end jõuluperioodiks hästi ette valmistanud: "Oleme kindlad, et valdavat osa Samsungi seadmeid, sealhulgas uusi populaarseid mudeleid jätkub kõigile soovijatele. Sellest hoolimata on mõistlik seadmed varakult ära tellida, kuna jõulude ajal kasvavad tarneajad hüppeliselt ja seetõttu ei maksa päris viimasele minutile oma jõuluoste jätta.“

Arvestades tänast olukorda ühiskonnas kutsuvad müüjad ning tootjad inimesi eelkõige ostma kaupu läbi e-poodide, kus on ka suurem valik tooteid, aga kui on soov füüsiliselt poodi minna, siis pigem varakult ja hajutatult.