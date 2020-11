Parimad videomängud aastal 2021, mida oled oodanud

Foto: Pixabay.com

Mööduv aasta oli väga põnev videomängude aasta. Ka uus aasta toob mitmeid häid uudiseid mängude maailmast ja jääb üle vaid mõned kuud veel oodata. Kuigi nutimaailmas viibimine kätkeb endas mitmeid ohte, on videomängude mängimisel ka palju eeliseid.

Unustage vanaaegsed telekamängud, tänapäevased videomängud on üles ehitatud nii kaasahaaravalt, et see pakub pinget ja põnevust mitte ainult lastele vaid ka vanavanematele. Videomänge saad mängida nii konsooliga, arvutis kui ka telekas, mis on hdmi kaabliga ühendatud.

Paljud uuringud toovad välja, et videomängude mängimine arendab motoorikat, suhtlemisoskust ja otsustusvõimet. Mitmed nintendo switch mängud ja xbox one mängud on nii kaasahaarvad, et ühe koha peal istumisest ei saa kindlasti rääkida. Samuti aitab videomängude mängimine alandada stressi ja vähendada söögiisu, mis on tänapäeva laste puhul muutumas üha suuremaks probleemiks.

Videomängude maailmas toimub pidevalt midagi uut, kas järgmisel aastal on oodata mitmete populaarsete mängude järgesid. Mängude tootjad on lisanud palju uuendusi, et pakkuda veelgi kvaliteetsemat meelelahutust.

Juba jaanuaris tuleb välja Ride 4. Videomäng on olnud populaarne juba rohkem kui viis aastat ja kogub iga aastaga austajaid juurde. Järgmisel aastal muutub mäng veelgi põnevamaks, sest arendajad loovad juurde uusi ilmastikutingimusi ja boksipeatuseid.

Atelier Ryza rollipõhine videomäng saab samuti järje juba jaanuaris. Kaasahaarav ajas muutuv videomäng arendab sotsiaalseid oskuseid ja annab lastele esimese juhtimiskogemuse. Veebruaris lisandub ka teine rollimängu põhine videomäng Bravely Default.

On üks mäng, mida armastavad nii lapsevanemad kui lapsed ja selleks on Super Mario. Veebruaris 2021 lisanduvad mängu mitmed uuendused, tegelased liiguvad kiiremini ja mängus on kaks uut vahvat kuju.

Far Cry on kogunud austajaid üle terve maailma ja järgmisel aastal tuleb turule juba kuues seeria. Mäng on endiselt väga populaarne ja süžee viib mängijad Kariibi merele.

Õudussugemetega videomäng Resident Evil saab järgmisel aastal järje nimega Village. Tegevus toimub paar aastat hiljem, kui viimane osa ja selles osalevad juba tuntud tegelased.

Järgmisel aastal saab videomängu Warhammer mängida sõpradega koos. See tulevikus toimub videomäng haarab sind kaasa esimestest minutitest alates. Võitlus tulnukatega võib alata.

Järje saab ka Hitman. Astu professionaalse palgamõrvari kingadesse ja aita õiglus jalule seada maailma kõige kurikuulsamate kriminaalide püüdmisel. Järg viib peategelase paikadesse üle maailma.

Samuti astub taas uutesse põnevatesse võitlustesse Yakuza, uues versioonis saad luua oma nelja liikmelise meeskonna ja asuda seiklema. Uus mäng toob ka uusi tegevusi nagu karaoke ja kardisõit.



Uuel aastal muutub veelgi põnevamaks ka rallimäng Forza. Arendajad on teinud palju tööd mängu graafikaga, muutes selle väga realistlikuks, nii et võid kergesti unustada, et su käes ei olegi rool vaid xbox one.

Legod ei ole enam ammu ainult laste arendavad mänguasjad. Tuttavate klotside põnevad ja harivad ülesanded ootavad ees Lego videomängudes. Kevadel on valmimas ambitsioonikas projekt, mis muudab täiesti Lego maailma, kui valmib Lego Star Wars mäng.

Videomängude maailm on väga põnev ja uuendusi täis. Unusta vanad telekamängud, tänapäevaseid videomänge mängitakse onlines koos sõpradega, lahendatakse väga keerulisi olukordi, arendades nii suhtlemisoskust kui liidriomadusi.

Videomängud on hea viis pikkadel talveõhtutel lõõgastuda ja stressi maandada. Samuti arendav viis veeta aega oma sõpradega, kes võivad paikneda üle maailma.

Tõime välja vaid mõned näited uutest videomängudest, mida järgmisel aastal tasub oodata. Lisaks nendele mängudele saavad järje mitmed teised ja igaüks leiab endale sobiva meelelahutuse.