Video: Sauele kerkivasse andmekeskusesse jõudsid hiiglaslikud kõrgepingetrafod

Sauele ehitatavasse regiooni suurimasse, 100 miljonit eurot maksvasse MCF andmekeskusse jõudsid kohale Siemensi trafod, mille võimsus kataks näiteks kogu Võrumaa elektritarbimise.

Trafod on vajalikud, et MCF andmekeskusesse jõudev kõrgepinge muuta serveritele sobivaks madalpingeks. Iga Siemensi trafo kaalub 30 tonni ning on viis meetrit kõrge.

MCFi juhi Kert Everti sõnul tarnis Siemens Itaalia tehasest kaks 25 megavatist trafot, mille võimsus on sama suur, kui näiteks kogu Võrumaad katval peajaotusalajaamal: "Kokku mahub MCF keskusesse 135 000 serverit, mis tarbivad tohutult energiat. Tarnekindluse tagamiseks ehitame valmis kõige võimsama andmekeskuse energiasüsteemi kogu regioonis."

Siemensi Eesti haru juhi Arto Livanaineni sõnul tarnib Siemens MCF-le oma parima tehnoloogia kui ka elektrivõrgu monitoorimise tarkvara, mis aitab elektrivõrgu talitlust distantsilt jälgida ja juhtida.

MCF andmekeskus on töökindla elektrivarustuse tagamiseks ühendatud otse Eleringi Harku alajaamaga, millel on omakorda mitu kõrgepingeliinide ühendust, sealhulgas Estlinki kaabliga. Andmekeskuse elektrivõrgu katkematuse tagavad 11 diiselgeneraatorit, mille koguvõimsus katab terve andmekeskuse energiavajaduse.

Samal ajal tarnib Harju Elekter MCFi andmekeskusesse lisaks kaks keskpinge jaotla-hoonet – igaüks 12 meetrit pikk ning neli meetrit kõrge. Nende kaudu liigub elektritoide andmekeskuse hoonetesse.

Baltimaade suurim andmekeskus valmib kolmes etapis. Esimene, 30 miljonit eurot maksev etapp hõlmab kolmekorruselist 14 500 ruutmeetri suurust hoonet, mis valmib 2021. aasta esimeses kvartalis.

Sauel asuvale krundile on planeeritud veel kaks sama suurt laiendust. Kokku mahutab andmekeskuse esimene etapp kuni 1100 seadmekappi 45 000 serveriga ning täismahus kompleks 3300 seadmekappi 135 000 serveriga.

Vaata videot Siemensi hiigeltrafode saabumisest: