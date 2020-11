5. detsembril toimub taas üle-eestiline avatud teadusringide päev

Eesti Teadushuvihariduse Liit korraldab 5.detsembril juba teist korda avatud teadusringide päeva, et juhtida tähelepanu loodus-, täppisteadus- ja tehnoloogia (LTT) valdkonna huviringides õpitava olulisusele ning anda võimalikult paljudele lastele ja nende vanematele võimalus teadushuviringe avastada.

Kokku avab oma uksed pea 40 teadusringi üle Eesti (sh virtuaalselt) ning valikus on mitmeid erinevaid tegevusi nagu robootika, programmeerimine, päikesesüsteemi uurimine, strateegilised seiklusmängud, meisterdamine, füüsika ja keemia katsete tegemine, loomade uurimine, loodusmatkad ja palju muud. Ringidesse on vajalik eelregistreerimine, kuid osalemine neis on tasuta.

Rohkem infot ja registreerimine – www.huviring.ee

Üle Eesti igapäevaselt toimuvates teadusringides tegeletakse väga erinevate teemadega, alates looduse tundma õppimisest, teaduskatsetest ning programmeerimisest ja robootikast kuni elektroonika ja kosmose uurimiseni.

Eesti Teadushuvihariduse Liidu esimehe Heilo Altini sõnul on huvialade valik noores eas väga oluline tuleviku mõjutaja. "Küll aga pole teadushuviharidus nii populaarne ja lihtsasti mõistetav kui korvpall või lauluring, kuid just teadusringid annavad lastele väga vajalikud tulevikuoskused," ütles Heilo Altin.

Eelmisel aastal esmakordselt toimunud avatud teadusringide päeval osales rohkem kui 300 last ja noort koos peredega üle Eesti.

Heilo Altini sõnul on praegune olukord eriti kriitiline just huvitegevuse säilimise kontekstis. "Piiranguid ja muutusi täis argipäevas ei pea olulisi huviringe ja -tegevusi lastele sulgema, vaid leidma uusi ja nutikaid vahendeid nende läbiviimiseks, sest tulevikupädevused on meie lastele olulised, neist ei tohiks kedagi kergekäeliselt ilma jätta. Just see on ka põhjus, miks me päeva taas avame: meil kõigil, eriti lastel ja noortel on vaja hoida sära silmades," lisas Altin.

Avatud ringide toimumisel arvestatakse kõikide kehtivate ohutusreeglitega – üritustele on eelregistreerimine, osalejate arv on piiratud, mitmed ringid toimuva välitingimustes, saadaval on maskid ja desovahendid ning mitmed ringid on viinud oma tegevuse ka veebi.

Kokku ootab osalejaid avatud teadusringide päeval ajavahemikul 10:00-16:00 pea 40 erinevat teadusringi.

Lääne-Virumaal minnakse Äntu järve maastikukaitsealale nutiseadmetega loodust ja järvi uurima ning teistes ringides saab 3D pliiatsitega joonistada, 3D printida, tutvuda laserlõikuritega, õppida animatsiooni või iseehitatud tähistaeva programmeerimise abil liikuma panna.

Tartus aga mängitakse strateegilist seiklusmängu, uuritakse kivimeid ja fossiile, valmistatakse säraküünlaid ning tehakse erinevaid füüsikalis-keemilisi katseid. Ida-Virumaal Jõhvis ootab kõiki robootikahuvilisi RoboTalu huviring.

Pärnumaal jagatakse teadmisi droonide ehitamisest ja lennutamisest, modelleeritakse polümeersavist esemeid, õpitakse lühivideosid tegema, tehakse värvilisi katseid ja uuritakse loomariiki.

Võrus saab omandada inseneeriaoskuseid ja õppida programmeerimist, uurida putukaid ja taimi ning teha keemia ja füüsika katseid.

Viljandimaal programmeeritakse ja tegeletakse loodusteadustega.

Tallinnas toimub astronautika akadeemia, kus õpitakse tundma Päikesesüsteemi ja taevakaarte, tehakse erinevaid vaatluseid ja katseid ning toimub ka mitu venekeelset robootikaringi. Harjumaal Kuusalu lähedal toimuvad ka loodusmatkad.

Mitmed ringid avavad aga oma teadusringi virtuaalselt, millest saab osa üle Eesti sõltumata sellest, kus piirkonnas teadushuvilised lapsed ja pered paiknevad. Näiteks saab virtuaalses töötoas õppida Scratchis ping-pong mängu looma või koos Kolme Põrsakesega hulgaliselt põnevaid koduseid teaduskatseid teha.

Kõikide avatud huviringidega saab tutvuda aadressil www.huviring.ee (üritused alamlehel). Avatud teadusringide päeval osalemine on tasuta, aga selleks on vajalik eelregistreerimine, mis on leitav iga ringi infokirjast, s.o hiljemalt 03.12.2020. Kohtade arv on piiratud.

Eesti Teadushuvihariduse Liit loodi 2016. aastal eesmärgiga koondada Eesti loodus-, täppisteaduste ja tehnoloogia valdkonna huvihariduse ja -tegevusega seotud osapooli ning aidata kaasa valdkonna arengule.