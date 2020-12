Google hakkab tulevikus kustutama kontosid, mis ületavad limiiti või mida pole 2 aastat kasutatud

Google saatis oma kasutajatele kirja, et alates 1. juunist 2021 hakatakse jälgima, kas oma kontot kasutad ning kui see on kaks aastat mitteaktiivne, võib kontost ilma jääda.

Uued salvestusreeglid puudutavad Gmaili, Google Drive'i (sh Google Docs, Sheets, Slides, Drawings, Forms, Jamboard). Google Photos teenuse uued salvestusreeglid tehti teatavaks sel sügisel mõni aeg tagasi.

Uues reeglid jõustuvad 1. juunil 2021.

1. juunist 2021 jõustub reegel, et kui oled olnud Gmailis, Drive'is või Google Photos 2 aastat (24 kuud) passiivne, võig Google konto kustutada koos kogu sisuga. Uus passiivsuse reegel ei mõjuta Google One'i kasutajaid, kes kasutavad salvestusruumi ettenähtud mahu piires.

Kui kasutaja ületab kaheks aastaks salvestusruumi piirangut, võib Google sisu Gmailist, Drive'ist ja Photos teenusest kustutada.

Uued reeglid jõustuvad 1. juunist 2021, seega on kõige varasem nende reeglite järgi konto kustutamine võimalik mitte enne 1. juunit 2023.

Enne saadetakse meili teel ka meeldetuletused ja teatised enne sisu kustutamist, kui oled olnud liiga kaua passiivne või ületad salvestusruumi limiiti.

Isegi kui sisu on kustutatud, saab siiski hiljem oma kontole sisse logida.

Reeglid ei kehti Google'i äriteenuste jaoks nagu näiteks G Suite, sealhulgas haridusasutustele ja mittetulundusühingutele mõeldud teenustele.

Google soovitab ka teha oma Google´i konto "testament" ehk määrata Inactivity Manageris, mis juhtub sinu andmetega siis, kui sa oma kontole enam pikka aega pole sisse loginud. Võid näiteks lisada sinna mõne sõbra või pereliikme konto, kui tahad, et andmeid lõplikult ära ei kustutataks. Google võtab ka ise aeg-ajalt ühendust, kui näiteks keegi pole kolme kuu jooksul kontole sisse loginud - nii SMS-i kui varu-elektronposti kaudu. Seega kui sinu Google´i konto kontaktid on adekvaatsed, siis ohtu niisama mõni oma konto kustutatud saada pole. Seniks aga vaata oma andmed üle, kas saaksid kätte Google´i hoiatuse, kui oled mõne oma kasutajakonto unustanud.