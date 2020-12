HONOR Watch ES - personaalne treener randmel

Kui tahad endale kompaktset ja õhukest kella, mille ristkülikukujulisel ekraanil mahuks kuvama nii treenerivideoid kui palju sõnumiteksti, siis HONOR Watch ES on hea valik. Lisaks on see suunatud rohkem fitnessiga tegelejatele – just nende jaoks on animeeritud virtuaaltreeneri videod otse ekraanil näha. Sellepärast on kellal ka väga paljude värvidega hea resolutsiooniga AMOLED ekraan. Tavaliselt kellast ju videoid ei vaadata.

12 fitnessikursust saab läbida punkt-punkti või õigemini liigutus-liigutuse haaval treeneri järgi tehes: kõigepealt näidatakse liigutus ette, siis saad ise ettenähtud arv kordi järgi teha.

Lisaks 12-le videojuhendiga fitnessiprogrammile on veel 95 erinevat spordiala, mille aktiivsust saab jälgida pulsi ja vere hapnikusisalduse taseme näite mõõtes. Huvitavamad neist, mida saad ise kiirmenüüsse lisada, on näiteks kõhutants, parkuur, langevarjuhüpped jne. Kõndi tehes lülitatakse sisse GPS ja näidatakse ka trenni intensiivsust (rahulikust ekstreemseni):

Olemas on GPS, matkal ja välijooksul saab teekonda träkkida. Lihtne test telefoni GPS-iga ja kella omaga näitab, et mingit erilist täpsuse vahet pole – mõlemad GPS-id träkivad enam-vähem sama täpselt. Võrdlus oli Huawei Mate 20 Pro telefoniga, millel GPS-i täpsus väga hea.

Midagi juurde paigaldada ei saa, sel kellal on vaid sõnumite ja mobiiliteadete vastuvõtmine, kuid olemas on hulk äppe, millega näiteks ilmateadet vaadata, stressitaset jälgida, hingamisharjutusi teha, stopperina kasutada, alarme seada, und jälgida, muusikat telefonis juhtida, mobiilifotoka päästikut vajutada jne. Kuni "taskulambini" välja, mis teeb ekraani väga eredaks, et näeksid ümbrust paremini. See ekraanitaskulambi režiim on hea ka näiteks helkuri asemel, kui juhtud olukorda, kus vaja end nähtavaks teha, aga näiteks helkur on kadunud või koju jäänud.

Kell on väga kerge – 21 grammi, õhuke ja sobibki väga hästi just neile, kes ei taha suurt kobakat ümmargust kella randmele. See on pulsikella ja nutikella vahepealne, pigem suuruselt nagu õhuke pulsikell, mis jääb varruka all nähtamatuks. Siiski on disain piisavalt soliidne, et ka pidulikumatel juhtudel käele jätta.

Selle kellaga sõnumitele ja kõnedele vastata ei saa, saab vaid sissetulevast kõnest kellalt keelduda. Miskipärast paaril korral kell ei vibreerinud, kui sissetulev kõne saabus. Trenni tehes võis mõnel korral märkamata jääda ka kilomeetriteavitus.

Sihverplaate on kellal tohutult, saab ka ise tausta sättida oma fotodest ja teha näiteks slaidishow, nii et taustapildid vahetuvad.

Aga võid ka sellise vana nuputelefoni tausta valida:

HONORil on ka tasulised sihverplaadid, see näiteks maksab 49 senti.

Kandilisele ekraanile mahub tõesti palju teksti. SMSidest või Messengerist näiteks saab üle ekraani lugeda kuus rida.

Kokkuvõtteks on see hea kerge fitnessikell, millel olemas pea kõik HONORi suuremate ja kallimate nutikellade funktsioonid, kuid kõnedele ja sõnumitele ei saa vastata, sest mikrofon puudub. Samas on väga palju spordialasid, seega kui harrastad midagi haruldasemat, siis võib eeldada, et selle träkkimiseks on kellal tarkus olemas kuni džässtantsu ja lohesurfini välja. Kellal on väga hea ekraan, aku kestab kümme päeva, kaal on pea olematu, nii et ei tunnegi, kui kell randmel on. Ainuke veider anomaalia oli mõnede üksikute kõnede ja teadete kaotsiminek, millal kell ei vibreerinud.

PLUSSID

+ hea ekraan

+ personaaltreener fitnessi- ja võimlemisaladeks

+ palju sihverplaate, saab ka ise seadistada

MIINUSED

- mõnedest sõnumitest ja kõnedest kell märku ei andnud

- võiks olla võimalik laadida lisaäppe

TEHNILISED ANDMED

Aktiivsusmonitor HONOR Watch ES

Hind: 100 eurot

Ekraan: 1,64-tolline AMOLED, puutetundlik, 456 x 280 pikslit

Sihverplaadid: sadu erinevaid, ise kujundatavad, 6 alati sisselülitatud sihverplaadivarianti

Trennirežiimid: 12 animeeritud treeneriga juhendatavat programmi, 44 animeeritud rarjutuste videot, 95 spordiala

Tervise jälgimine: pulsimonitor 24h, SpO2 monitor, une/stressi jälgimine

Ühendused: Bluetooth, GPS

Aku: 10 päeva, kiirlaadimine (magnetkontaktid)

Veekindlus: 5 ATM

Kaal: 21 grammi