Uuring: telerit ja Netflixi vaadatakse nüüd palju rohkem, kui eelmisel aastal

Keeruline aasta on toonud eestlased rohkem televiisori ette: pea viiendik eestlastest on hakanud rohkem telekanalite pakutavat tarbima ning 15 protsenti vastanutest tunnistab, et veedab varasemast rohkem aega Netflixi ja Youtube´i vaadates, selgub tehnoloogiaettevõtte LG hiljutisest uuringust.

LG Electronics viis koostöös OMG Latviaga läbi 2020. aasta novembris veebiküsitluse, kus osales 1001 eestlast vanuses 18–74 aastat.

Sealt selgus, et rohkem vaadatakse telerit üldse kui ka tasulisi voogedastusplatvorme, ehkki nende kasv on stabiilne ja aeglane.

Voogedastusplatvormide aeglast, kuid järk-järgult kasvavat vaatajate arvu saab seletada asjaoluga, et tegemist on enamasti tasulise teenusega. Uuring toob välja, et voogedastusplatvormide pakutavaid teenuseid kasutavad sagedamini inimesed, kelle sissetulek kuus ületab 1500 eurot.

Voogedastusplatvormide kõige andunumad tarbijad on kuni 30-aastased noored, traditsioonilist televisiooni eelistab seevastu vanem põlvkond alates 50. eluaastast.

Eestis tarbivad voogedastusplatvormide sisu mehed ja naised võrdselt, kuid traditsioonilise televisiooni austajad kipuvad olema pigem naised.

Rohkem kodus olemist on pannud paljud eestlased küll rohkem telerit vaatama, kuid 12 protsenti vastanutest tunnistab, et möödunud aasta on nende telerivaatamist hoopis vähendanud. Samuti selgub uuringust, et viiendik 20–29 aastastest eestlastest eelistavad teleri vaatamisele digitaalse sisu vaatamist arvutitest ja mobiilidest.