Anna oma lähedastele tervist – elektriline hambahari on jõuludeks parim kingitus

(Sisuturundus)

Elektriline hambahari jõulukuuse all? Loomulikult! Selline kingitus peegeldab suurepäraselt seda, et hoolid oma lähedaste tervisest ning tänu kaasaegsele kujundusele on see ka moodne vidin.

Selle aasta pühasid kirjeldatakse kui „kõigist erinevaid“. Valitsused üle kogu maailma on teatanud kehtivatest piirangutest ja arvatavasti ei ole võimalik sanitaarrežiimi säilitamata kogu perega jõululauda istuda, kõiki sugulasi külastada ega pidulikel kultuuriüritustel osaleda. Kuid üks asi ei muutu: hoolivus oma lähedaste suhtes, mis väljendub muuhulgas läbi kingituste. Mis on parim kingitus 2020. aasta jõuludeks? Muidugi tervis – nii lähedasi kaitsvate hügieenistandardite järgimise kui ka tarvikute abil, mis aitavad keha heas vormis hoida.

Suuhügieen pole mitte ainult ilus naeratus, vaid ka suu ja kogu keha tervis, seega on elektriline hambahari suurepärane idee jõulukingituseks. Eriti seetõttu, et tänu kaasaegsele disainile näevad paljud neist välja pigem moeka vidina kui igava tarbeeseme moodi.

Kuidas naise jaoks hambaharja valida?

Hiljutised Suurbritannia hambaarstide uuringud on näidanud, et naised domineerivad elektriliste hambaharjade kasutajate hulgas – seda kasutab suuhügieeniks 57% naistest ja 32% meestest. Selline tervist edendav vidin on seetõttu hitt-kingitus, eriti kui see sobib naise nägemusega esteetikast.

Millise hambaharja peaksid oma naisele ostma? Kõigepealt otsi sellist, mis paistab silma oma elegantsuse, kuid ka peene disaini ja huvitava värviga. Genius X on äärmiselt stiilse käepidemega varustatud roosa kulla varjundiga mudel, mis rõõmustab iga elegantset naist.

Daamidele meeldivad ka klassikalised valged harjad, nagu Pulsonic 2000 White ja tugevad roosad, näiteks mudel Pro 1 750. Ka Pro 1 750 hambahari on suurepärane mõte – sellel mudelil pole mitte ainult originaalne disain, vaid ka lisaboonus elegantse reisiümbrise näol, mis on saadaval kahes stiilivalikus.

Millised on tehnoloogilised eelised? Naised hindavad harju, mis eemaldavad hambakatu ja pindmise värvimuutuse ning muudavad seega naeratuse juba esimesest harjamise päevast valgemaks.

Kuidas mehe jaoks hambaharja valida?

Mehed on väga sageli tehnoloogilise uudsuse austajad, nii et neile loodud hambaharja ostes tasub valida huvitavate funktsioonidega mudeleid. Oral-B Genius X on varustatud tehisintellektiga, mis jälgib harjamisprotsessi.

Rakendust kasutades saadab Oral-B hambahari personaalseid näpunäiteid erilist tähelepanu vajavate alade harjamise kohta. Hari on varustatud kuue harjamisrežiimiga, nähtava rõhuanduriga, mis hoiatab sind, kui harjamine on liiga tugev, ja USB-laadimisfunktsiooniga reisiümbrisega, tänu millele saad korraga laadida nii harja kui ka nutitelefoni. Bluetooth-tehnoloogiaga varustatud Oral-B Genius X hambaharjal on professionaalne taimer, mis annab iga 30 sekundi järel märku, et on aeg järgmine suuosa puhastada.

Mehed ei pööra disainile tähelepanu? See on täiesti vale. Härrasmehed armastavad ilusaid vidinaid, nii et neile mõeldud hambahari peaks silma paistma huvitava joonega. Neile meeldivad kindlasti harjad Genius X Anthracite Grey ja Pro 2 2500 Black, millel on stiilne käepide, saadaval elegantsetes värvitoonides. Esimene neist mudelitest on varustatud ka SmartRingiga, millel on 12 värvilist LED-i, võimaldades harja isikupärastada.

Kuidas lapsele hambaharja valida?

Kas õhtune hambapesu on käib käsikäes nutu ja hüsteeriahoogudega? Lumekuningannast pärit Elsa ja teised Disney kangelased tulevad vanematele appi. Muinasjuttudest ja filmidest pärit armastatud tegelaste kujutistega hambahari paneb sinu väikelapse viivitamatult vannituppa jooksma ja nautima midagi, mis veel hiljuti oli ebameeldiv kohustus. Kõige väiksemad lapsed naudivad Disney animatsioonide tegelastega kaunistatud harja, vanemad Marveli, Pixari ja Tähesõdade tegelaste kujutistega mudeleid.

Hambaharjad Oral-B Vitality Kids soodustavad ka probleemideta harjamist. Need mudelid töötavad rakendusega Oral-B Disney Magic Timer™, tänu millele lapsed pesevad hambaid palju kauem. Harjamise käigus paljastab väikelaps järk-järgult varjatud pildi uusi elemente – mida kauem ta hambaid puhastab, seda paremini näeb ta tekkivat pilti. Ja lisaks aitab rakendus 2-minutilise taimeri abil hoida lapse tähelepanu hambaarstide poolt soovitatud harjamisajal.

Mis veel? Oral-B lastele mõeldud elektriline hambahari on pehmete harjastega, et kaitsta lapse õrnu hambaid ja igemeid, ning libisemiskindla, ergonoomilise käepidemega, mis kohandub väikese käega. Oluline on mainida, et kuigi lapsed võivad oma hammaste puhastamisega ise algust teha, soovitatakse vanematel see lõpule viia, et tagada kogu hambakatu eemaldamine. Harja suurus tuleks kohandada pisikese harjaja vanusega – kauplustes on väiksemaid harju 3–6-aastastele lastele ja suuremaid vanematele lastele. Ja lõpuks, vanemate laste jaoks on olemas ka suurepärane lahendus, mida nimetatakse Junior Teen ja millel pole mitte ainult interaktiivne FunZone'i rakendus, vaid ka igemete surve kontrollimise süsteem ja kaasaegne disain.

Hoolitsetud välimus on väga oluline nii era- kui ka tööalastes kontaktides ning selle aluseks on kaunis valge naeratus. Terved hambad pole aga ainult ilu küsimus – teadlased seostavad suuõõne hügieeni puudumist muuhulgas olulise mõjuga üldisele tervisele. Professionaalne hambahari on seetõttu üks parimaid kingitusi, mida saad lähedasele sel aastal pühadeks teha.