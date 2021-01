Hoia mini-LEDil silm peal! LG tutvustab tehnoloogiamessil CES oma uusimat ekraanitehnoloogiat

11.-14. jaanuaril toimuv tarbijaelektroonikamess CES toimub seekord virtuaalselt. Arvutimaailm on ka kohal. Uudiseid aga saabub juba praegu ja üks olulisi teateid seoses CES-iga tuleb ka LG Electronicsilt. Nimelt tuleb Lõuna-Korea ettevõte esmakordselt välja oma 2021. aasta LCD-telerite kõige võimekama premium-mudeliga QNED Mini-LED TV.

LG telerid teevad sel aastal suure hüppe pildikvaliteedis: Quantum Dot ja NanoCell tehnoloogiad kasutavad valgusallikana mini-LEDe, millega saavutatakse varasematest LCD-teleritest oluliselt parem heledus ja kontrastsus. 2021. aasta tootevalikusse kuulub kümme uut 4K ja 8K mudelit, mille valikust leiab erinevaid suurusi kuni 86-tolliste ekraanideni.

LG QNED (Quantum Nano Emitting Diodes) on LG uue generatsiooni ekraanitehnoloogia, millega OLED-tehnoloogia saab LG QNED Mini LED telerite näol endale hea alternatiivi. LG QNED-telerid on võimelised esitama täpsemalt värve, samal ajal kui täiustatud LED-taustvalgustus pakub paremat kontrasti ja sügavamaid musti toone, et kujutised oleksid realistlikud. Uue paneelistruktuuriga, mida täiustab LG mini-LED taustvalgus, pakuvad need telerid värskendussagedusega kuni 120Hz sujuvat ja loomulikku pilti.

LG mini-LED taustvalgustus sisaldab kuni pea 30 000 väikest LED-i, mis annavad kokkuvõttes 1 000 000:1 tippheleduse ja kontrastsuse suhte.

LG 86-tollise 8K QNED teleriga on võimalik tutvuda alates 11. jaanuarist LG virtuaalses CES 2021 messiboksis.