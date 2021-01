Kuidas e-sport on mõjutanud kasiinomaailma

(Sisuturundus)

Kaasaegne maailm muutub järjest digitaalsemaks ning puutumata ei ole sellest jäänud ka spordimaailm, mis uued tehnilised võimalused kohe enda kasuks pöörab. Näiteks võib tuua üleilmse karantiini ajal suurte tuuridega populaarsust kogunud e-spordi.

E-sport on maailmas kogunud pool miljardit jälgijat aastas. Sellistele arvudele ei ole traditsioonilistel spordialadel lihtne vastu panna. Internetiavarustes toimuva spordiala eeliseks on just see, et sa saad nii võistlustel osaleda kui ka huvitavaid võistlusi jälgida otse kodust. Mõistagi kasvas selliste spordialade populaarsus just nüüd, mil meile olid kohandatud liikumispiirangud ja ära jäeti hulk võistlusi. Olukorda kasutas väga nutikalt ära just kasiinotööstus, mis nägi e-spordis suurt ja tõusvat potentsiaali. Vaatame siinkohal üle, kuidas e-sport on mõjutanud kasiinotööstust.

E-spordi ajaloost

Kuigi e-sport on suhteliselt uus trend, siis esimene selline võistlus toimus juba 1972. aastal Ameerika Ühendriikides Stanfordi ülikoolis. Tegemist oli entusiastide poolt korraldatud võistlusega, kus mängiti võrgus teineteise vastu Spacewar! nimelist mängu.

Tänaseks on e-sport kasvatanud oma populaarsuse ülemaailmseks ning võistluste auhinnarahadeks jagatakse laiali sadu miljoneid dollareid. Eestis võimaldab ülipopulaarsetele e-spordivõistlustele ennustusi teha kasiino SuperCasino, kus saab panustada kõikidele populaarsetele e-mängudele.

Viimase kahe aasta jooksul on e-spordi vaatajaskond kahekordistunud, ulatudes 517 miljoni vaatajani. 2020. aasta populaarsemate mängude hulka kuulusid Counter Strike Global Offensive, Rocket League, League of Legends, DOTA 2, ning Call of Duty: Modern Warfare. Need on ka e-spordiennustuste hulgas ühed enim panustatud mängud.

E-sport olümpiale?

Koroonapiirangute ajal veelgi vaatajaskonda suurendanud e-spordivaldkond ei paista raugevat ning juba räägitakse e-spordi kaasamisest Olümpimängudele.

Nimelt avaldas Rahvusvaheline Olümpiakomitee 2017. aastal, et e-sport oleks heaks võimalus Olümpiamängude populariseerimiseks noorema põlvkonna seas. Sellisel juhul jääksid e-spordialade valikusse nende spordialade mängud, mis kuuluvad Olümpimängude nimistusse.

E-sport kogub hoogu

Selliselt kuulsust koguv e-sport jäi silma ka kasiinofirmadele, kes otsustasid pea poole miljardilist vaatajaskonda ära kasutada ning ühendada e-spordi teiste spordialadega, millele sai kasiinokeskkondades panustada. Noorem online mängurite generatsioon ei ole huvitatud nii väga pokkeri ja ruletimängu mängimisest, vaid eelistavad oskustel põhinevaid mänge.

Esimesed kasiino ettevõtted hakkasid e-spordile panustamist võimaldama 2015. aasta paiku. Tänaseks leiab e-spordi juba enamike kasiinolehtede valikust ning nende populaarsus aina kasvab. Aastas panustatakse nendele spordialadele juba miljardeid dollareid.

Paljude teiste ettevõtete hulgas ka kasiinod sponsoreerivad e-sporti.

Virtuaalsed mänguruumid

Las Vegas on olnud kasiinomaastikul määravaks jõuks ning andnud eeskuju kogu maailmale. Aastal 2017 sai Las Vegases asuv Downtown Grand Casino loa võtta vastu spordipanuseid ka e-spordialadele. See oli ühtlasi Ameerika Ühendriikides esimeseks kasiinoks, kes niisuguse loa sai. Kasiino nõukogu esimees teatas, et on oluline minna kaasa muudatustega ajas ja kohandada kasiinomaailma vastavalt tehnika ning spordialade arengule. Näitamaks eeskuju ehitati kasiino keskele 5vs5 mänguriareen, mis oli varustatud kõige vajalikuga, mida mängurile vaja. Mõistliku summa eest said oma lemmikmängus osaledes võistelda teiste mängijatega.

Atraktiivsus ja innovatsioon

E-spordialad on haaravad ning mängijate ümber koguneb alati massiliselt inimesi kõike seda jälgima. See näitab, et aegade möödudes muutuvad spordifanaatikute eelistused ja juurde lisandub uusi ja vaatemängulisi spordialasid.

Kasiinomaailm on huvitatud e-spordialade vaatamise populariseerimisest ning seetõttu arendab ka lahendusi, mis teeks e-spordile kaasaelamise veelgi atraktiivsemaks.

Juba praegu võimaldavad mõningad kasiinod oma veebilehtede vahendusel vaadata ka online ülekandeid mängudest. Nii saab kasiino lehelt kätte kogu info ja kogu elamuse, mida üks e-spordiala huviline soovib.