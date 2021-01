Samsungi uus Lipulaev S21 kuulutatakse välja täna? Lekked ja tooteesitluse link

Täna õhtul toimub Samsungi uue seadme tooteesitlus, mida võimalik kella 17 ajal üle veebi vahenduse vaadata.

Need, kes õhtuni ei kannata ja tahaks kogu infot kohe saada, tundub, et sisuliselt kõik on ära lekitatud.

Tundub, et tulemas on uus S21 seade, millele kohta leiab lekitatud infot viimaste nädalate jooksul juba mitmekümnest erinevatest allikatest.

Peamiselt tundub, et tulemas on pliiatsi tugi, palju kaameraid, hulgaliselt värvivalikuid ning Winfuture andmete kaotatakse ära ka kaasas olevad kõrvaklapid ning laadimisklots.

Kas see tähendab, et Note seeria kaotatakse ära, näitab vaid aeg.

Lisaks on üleval juba üle nädala Youtubes esmamulje Samsung Buds Pro klappide kohta, mis samuti võidaks täna välja kuulutada.

Mis leketest vastab tõele ning mis mitte, saab näha juba täna (14.01) õhtusest otseülekandest algusega kell 17.00.

Varu YouTube: